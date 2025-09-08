Όπως ήταν προγραμματισμένο, η ΑΕΚ έδωσε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΠΑΣ Γιάννινα στα Σπάτα το πρωί της Δευτέρας (8/9). Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να τσεκάρει την ετοιμότητα ποδοσφαιριστών που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα ενώ απουσίαζαν από το παιχνίδι οι δέκα διεθνείς των «κιτρινόμαυρων».

Το ματς είχε διάρκεια δύο 35λεπτων ημιχρόνων και η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 χάρη σε γκολ των Μαρσιάλ και Καλοσκάμη. Ειδικά για τον δεύτερο ήταν πολύ σημαντικό ότι πήρε χρόνο έστω και σε φιλικό, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κλείδα κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Στο φιλικό αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα και ο Γκρούγιτς ο οποίος έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων από την Παρασκευή. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Νίκολιτς τον πάρει στην αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό την Κυριακή.

Όσο για το πώς παρατάχθηκε η ΑΕΚ, ο Μπρινιόλι ήταν στο τέρμα και στην άμυνα οι Κοσίδης, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος ενώ στα χαφ ξεκίνησαν οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς. Οι Κουτέσα, Πενράις ήταν στα άκρα της επίθεσης και ο Καλοσκάμης πίσω από τον Μαρσιάλ.

Τέλος ακόμη τέσσερις παίκτες που ανήκαν στην ΑΕΚ Β’

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η ΑΕΚ προχώρησε σε συμφωνίες για ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα Β’. Έτσι λοιπόν ο Σελιμάι πήγε ελεύθερος στον ΠΑΣ Γιάννινα, με την Ένωση να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης, ενώ στην ίδια ομάδα παραχωρήθηκε δανεικός ο Κοντονίκος.

Ο Παράς παραχωρήθηκε στην Ντομζάλε της Σλοβενίας με ποσοστό μεταπώλησης και το ίδιο ισχύει για τον Κοντορουχά που θα παίξει στην κυπριακή ΑΣΙ Λύσης.