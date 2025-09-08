H UEFA τιμώρησε τον Γεράι Άλβαρεθ, με αποκλεισμό δέκα μηνών καθώς ο Ισπανός είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία, σε έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε μετά τον ημιτελικό του περσινού Europa League, ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με την θεραπεία που κάνει για την τριχόπτωση. Παρά το γεγονός πως η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.
Το καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου 2025. και λήγει στις 2 Απριλίου 2026, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επανέλθει λίγο πριν το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Athletic Club defender Yeray Alvarez (30) has been given a 10 month BAN by UEFA! ⛔️
He tested positive for a prohibited substance in a Europa League match against Manchester United.
UEFA acknowledged that there was no intent on the part of the player,… pic.twitter.com/jnueQRZPOu
— EuroFoot (@eurofootcom) September 8, 2025