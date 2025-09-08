Σε παραμυθένια τελετή δίπλα στη λίμνη Coeur d’Alene στο Αϊντάχο, ο ηθοποιός Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ (Patrick Schwarzenegger) και το μοντέλο ‘Αμπι Τσάμπιον (Abby Champion), το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Gozzer Ranch, ένα μέρος που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο ζευγάρι, αφού το έχουν επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή, το παρών έδωσαν μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι.

Από την πλευρά του γαμπρού, παρευρέθηκαν οι διάσημοι γονείς του, ο ‘Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger) και η Μαρία Σράιβερ (Maria Shriver), καθώς και η αδερφή του Κάθριν (Katherine Schwarzenegger Pratt) με τον σύζυγό της, Κρις Πρατ (Chris Pratt). Από την οικογένεια της νύφης, παρόντες ήταν η μητέρα της, Λόρα και ο πατέρας της, Γκρεγκ.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ξεχώρισαν ο ηθοποιός Ρομπ Λόου (Rob Lowe) και ο Τζέισον ‘Αιζακς (Jason Isaacs), συμπρωταγωνιστής του Πάτρικ στη σειρά «White Lotus», όπου υποδυόταν τον πατέρα του.

Ο γαμπρός εμφανίστηκε με ένα λευκό σμόκιν, ενώ η νύφη επέλεξε ένα κλασικό νυφικό με μακρύ πέπλο, αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα, σύμφωνα με το People. Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και επιβεβαίωσε τη σχέση του μέσω Instagram πέντε μήνες αργότερα.