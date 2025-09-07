Ο Λούκα Ντόνσιτς… τρελαίνει κόσμο!

Σλοβενία και Ιταλία, αναμετρώνται στη Ρίγα της Λετονίας, για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισε να… διαλύσει τη στατιστική!

Στην εναρκτήρια περίοδο, σημείωσε 22 (!) πόντους, λίγο πριν αποχωρήσει για λίγο στα αποδυτήρια.

Luka Doncic in the 1st quarter of Slovenia’s #EuroBasket Round of 16 against Italy: 🔹 22 points 🔹 7-of-10 FG 🔹 4 rebounds 🔹 3-of-6 3PT@courtside1891 @EuroBasket pic.twitter.com/P0kR8gRtip — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 7, 2025

Εν τέλει, ο «Luka Magic», δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και μπήκε πάλι στο ματς.

Στη συνέχεια, μόλις επέστρεψε, προσέθεσε άλλους 8, όντας ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του!

Αν ο Ντόνσιτς συνεχίσει έτσι, το δεδομένο είναι ένα. Τα κοντέρ… θα σπάσουν!

Luka Doncic first half against Italy at the Quarter Finals of EuroBasket: 30 PTS 5/5 from 2. 4/8 from 3. 8/9 free throws. 5 REB.#EuroBasket2025 pic.twitter.com/BUNC15oYEb — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 7, 2025

Τα πεπραγμένα του Λούκα Ντόνσιτς στο Α’ ημίχρονο

30 πόντοι (5/5 δίποντα, 4/8 τρίπονα, 8/9 βολές) 5 ριμπάουντ 1 ασίστ 1 λάθος 2 κλεψίματα 32PIR



Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic. Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής