Ο Λούκα Ντόνσιτς… τρελαίνει κόσμο!
Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic. 😭#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/NLKC9A5y6r
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Σλοβενία και Ιταλία, αναμετρώνται στη Ρίγα της Λετονίας, για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.
Στο πρώτο ημίχρονο, ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισε να… διαλύσει τη στατιστική!
Doncic dropped 30 points in the first half. HISTORIC.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/9xAY0pfNYR
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Στην εναρκτήρια περίοδο, σημείωσε 22 (!) πόντους, λίγο πριν αποχωρήσει για λίγο στα αποδυτήρια.
Luka Doncic in the 1st quarter of Slovenia’s #EuroBasket Round of 16 against Italy:
🔹 22 points 🔹 7-of-10 FG
🔹 4 rebounds 🔹 3-of-6 3PT@courtside1891 @EuroBasket pic.twitter.com/P0kR8gRtip
— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 7, 2025
Εν τέλει, ο «Luka Magic», δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και μπήκε πάλι στο ματς.
Στη συνέχεια, μόλις επέστρεψε, προσέθεσε άλλους 8, όντας ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του!
Αν ο Ντόνσιτς συνεχίσει έτσι, το δεδομένο είναι ένα. Τα κοντέρ… θα σπάσουν!
Luka Doncic first half against Italy at the Quarter Finals of EuroBasket:
30 PTS
5/5 from 2.
4/8 from 3.
8/9 free throws.
5 REB.#EuroBasket2025 pic.twitter.com/BUNC15oYEb
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 7, 2025
Τα πεπραγμένα του Λούκα Ντόνσιτς στο Α’ ημίχρονο
- 30 πόντοι (5/5 δίποντα, 4/8 τρίπονα, 8/9 βολές)
- 5 ριμπάουντ
- 1 ασίστ
- 1 λάθος
- 2 κλεψίματα
- 32PIR
Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic.
Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025