Γεωργία όπως… Φινλανδία και εκπλήξεων συνέχεια στη Ρίγα!
SAKARTVELO ADVANCE TO THE #EUROBASKET QUARTER-FINALS FOR THE FIRST TIME IN HISTORY 🇬🇪 pic.twitter.com/jhge0hL5tK
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς, επικράτησε της Γαλλίας με σκορ 80-70 και… πέταξε για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025!
HISTORY FOR SAKARTVELO 🇬🇪, FRANCE ARE OUT OF EUROBASKET 😳#EuroBasket
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Η «Georgia», ήταν κάτι περισσότερο από… ψυχωμένη και έστειλε σπίτι, τους «υπερόπτες» Γάλλους.
Από την έναρξη της αναμέτρησης, η παρέα του Τόκο Σενγκέλια, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια.
SHENGELIA IS COOKING EARLY.
9 points in 5 minutes 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/o5IMWKwTxp
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Σταθερά μπροστά στο σκορ, κόντρα σε μια «τρικολόρ» χαλαρή, δίχως ενέργεια.
Η προσήλωση των Γεωργιανών, απέδωσε «καρπούς» από την αρχή ως το τέλος.
MOOD IN GEORGIA RIGHT NOW 🇬🇪 #EUROBASKET pic.twitter.com/lCsvqr5qWq
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Μαμουκεσασβίλι, Σενγκέλια και Μπόλντγουιν, ήταν… συγκινητικοί! Ο πρώτος, σημείωσε νταμπλ-νταμπλ, με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο άσος της Μπαρτσελόνα «μίλησε» την κρίσιμη ώρα.
TORNIKE WITH TWO HUGE THREES 🤯#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/XPAAcMnMOw
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Με 24 πόντους (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής.
Παράγοντας «x» για το σύνολο των «ερυθρόλευκων», ο Καμάρ Μπόλντγουιν. Ο «νατουραλιζέ» γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου, τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ανεβάζοντας κατά πολύ τις… μπασκετικές του μετοχές!
GOT TO LOVE THIS ENERGY. 🇬🇪@TokoShengelia23 – 24 PTS | 8 REB
Kamar Baldwin – 24 PTS | 4 REB#EuroBasket pic.twitter.com/GjbJUpiXw1
— EuroLeague (@EuroLeague) September 7, 2025
Από την… υποτονική ομάδα του Φεντερίκ Φωτό, λίγοι διασώθηκαν. Φρανσίσκο με 14 πόντους, Γιαμπουσέλε με 12 και Τζαϊτέ με 10, δεν ήταν αρκετοί για την πρόκριση.
French 🇫🇷 movement of the ball is a sight to see.#EuroBasket pic.twitter.com/dr0UjYKGeE
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Το… πενιχρό ποσοστό από το τρίποντο, μόλις 17% (6/36), στοίχησε και αποδείχθηκε κομβικής σημασίας για τη Γαλλία.
Τώρα, θα παρακολουθήσει τη συνέχεια του τουρνουά από τον… καναπέ, μαζί με τη Σερβία!
UPSET OF THE CENTURY.
FINLAND 🇫🇮 KICK SERBIA AND NIKOLA JOKIC OUT OF EUROBASKET 🤯#EuroBasket
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
Την ίδια στιγμή, Γεωργία και Φινλανδία, θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά. Ο νικητής, θα έχει κάνει μια ιστορική «υπέρβαση», σε ένα εντυπωσιακό EuroBasket, που θα μνημονεύεται για τις εκπλήξεις του!
Στην προημιτελική φάση, έχουν ήδη περάσει η Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία και Πολωνία. Απόψε, θα γίνουν γνωστές και οι δύο τελευταίες ομάδες, που θα «συμπληρώσουν» το… παζλ με τα οκτώ κομμάτια. Ιταλία – Σλοβενία (07/09, 18:30) και Ελλάδα – Ισραήλ (07/09, 21:45).
𝗚𝗮𝗺𝗲𝗗𝗮𝘆
🇬🇷 🆚 🇮🇱
🕗 21:45
📍 Arena Riga
🖥️ ΕΡΤ, NovaSports https://t.co/KVQeUEA0sV#HellasBasketball🏀🇬🇷#PantaDipla #Eurobasket pic.twitter.com/KNSsExBX5p
— HellenicBF (@HellenicBF) September 7, 2025
Τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Λιθουανία – Λετονία 88-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Πολωνία – Βοσνία 80-72
Γαλλία – Γεωργία 70-80
Ιταλία – Σλοβενία 18:30
Ελλάδα – Ισραήλ 21:45
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.
Γαλλία (Φεντερίκ Φωτό): : Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).
Γεωργία (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε.
EUROBASKET > EVERYTHING pic.twitter.com/fYmV1C8Lzm
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025