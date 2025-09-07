Γεωργία όπως… Φινλανδία και εκπλήξεων συνέχεια στη Ρίγα!

SAKARTVELO ADVANCE TO THE #EUROBASKET QUARTER-FINALS FOR THE FIRST TIME IN HISTORY 🇬🇪 pic.twitter.com/jhge0hL5tK — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς, επικράτησε της Γαλλίας με σκορ 80-70 και… πέταξε για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025!

HISTORY FOR SAKARTVELO 🇬🇪, FRANCE ARE OUT OF EUROBASKET 😳#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Η «Georgia», ήταν κάτι περισσότερο από… ψυχωμένη και έστειλε σπίτι, τους «υπερόπτες» Γάλλους.

Από την έναρξη της αναμέτρησης, η παρέα του Τόκο Σενγκέλια, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια.

SHENGELIA IS COOKING EARLY. 9 points in 5 minutes 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/o5IMWKwTxp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Σταθερά μπροστά στο σκορ, κόντρα σε μια «τρικολόρ» χαλαρή, δίχως ενέργεια.

Η προσήλωση των Γεωργιανών, απέδωσε «καρπούς» από την αρχή ως το τέλος.

Μαμουκεσασβίλι, Σενγκέλια και Μπόλντγουιν, ήταν… συγκινητικοί! Ο πρώτος, σημείωσε νταμπλ-νταμπλ, με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο άσος της Μπαρτσελόνα «μίλησε» την κρίσιμη ώρα.

Με 24 πόντους (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής.

Παράγοντας «x» για το σύνολο των «ερυθρόλευκων», ο Καμάρ Μπόλντγουιν. Ο «νατουραλιζέ» γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου, τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ανεβάζοντας κατά πολύ τις… μπασκετικές του μετοχές!

GOT TO LOVE THIS ENERGY. 🇬🇪@TokoShengelia23 – 24 PTS | 8 REB Kamar Baldwin – 24 PTS | 4 REB#EuroBasket pic.twitter.com/GjbJUpiXw1 — EuroLeague (@EuroLeague) September 7, 2025

Από την… υποτονική ομάδα του Φεντερίκ Φωτό, λίγοι διασώθηκαν. Φρανσίσκο με 14 πόντους, Γιαμπουσέλε με 12 και Τζαϊτέ με 10, δεν ήταν αρκετοί για την πρόκριση.

French 🇫🇷 movement of the ball is a sight to see.#EuroBasket pic.twitter.com/dr0UjYKGeE — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Το… πενιχρό ποσοστό από το τρίποντο, μόλις 17% (6/36), στοίχησε και αποδείχθηκε κομβικής σημασίας για τη Γαλλία.

Τώρα, θα παρακολουθήσει τη συνέχεια του τουρνουά από τον… καναπέ, μαζί με τη Σερβία!

UPSET OF THE CENTURY. FINLAND 🇫🇮 KICK SERBIA AND NIKOLA JOKIC OUT OF EUROBASKET 🤯#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Την ίδια στιγμή, Γεωργία και Φινλανδία, θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά. Ο νικητής, θα έχει κάνει μια ιστορική «υπέρβαση», σε ένα εντυπωσιακό EuroBasket, που θα μνημονεύεται για τις εκπλήξεις του!

Στην προημιτελική φάση, έχουν ήδη περάσει η Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία και Πολωνία. Απόψε, θα γίνουν γνωστές και οι δύο τελευταίες ομάδες, που θα «συμπληρώσουν» το… παζλ με τα οκτώ κομμάτια. Ιταλία – Σλοβενία (07/09, 18:30) και Ελλάδα – Ισραήλ (07/09, 21:45).

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Ιταλία – Σλοβενία 18:30

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.

Γαλλία (Φεντερίκ Φωτό): : Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Γεωργία (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Γαλλία – Γεωργία 70-80

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής