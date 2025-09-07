Αναφορά στις φερόμενες συνομιλίες του Πάνου Καμμένου με τον μαφιόζο της Κρήτης έκανε εμμέσως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ επί Τραμπ, ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους. Πήγα να μιλήσω στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση από τα δύο κόμματα και χειροκροτήθηκα και από τις δύο πλευρές.

Σας θυμίζω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι αρκετά παλιός και είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην επικάλυψη της πρώτης θητείας μου με τη δική του. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Με προβληματίζει… η νέα πρέσβης θα ήθελα να έρθει νωρίτερα.

Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα αλλά το πώς λειτουργούν οι αποφάσεις του προέδρου σε Γερουσία και Κογκρέσο. Δεν έχω βέβαια τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε».