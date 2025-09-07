Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την τρίτη του νίκη για τη σεζόν της Formula 1, θριαμβεύοντας με εμφατικό τρόπο στο γκραν πρι της Ιταλίας στην θρυλική πίστα της Μόντσα.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε να κερδίσει αγώνα από τα μέσα Μαΐου, όταν είχε επικρατήσει στον άλλο ιταλικό αγώνα, το γκραν πρι της Εμίλια-Ρομάνια στην Ίμολα.

Δεύτερος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις και τρίτος ο Όσκαρ Πιάστρι.

Όσον αφορά το ρεκόρ, ο πρώτος οδηγός της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο στην 75χρονη ιστορία της Φόρμουλα 1, αρπάζοντας την pole position από τον διεκδικητή του τίτλου της McLaren, Λάντο Νόρις, στο Ιταλικό Γκραν Πρι το Σάββατο. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός ξεπέρασε τη γραμμή τερματισμού σε ένα λεπτό και 18,792 δευτερόλεπτα, με μέση ταχύτητα 264,681 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Φερστάπεν δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται για την μειωμένη επίδοση της Red Bull τους περασμένους μήνες και πήρε την τρίτη νίκη του τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ιστορική Μόντσα. Νίκησε μάλιστα με διαφορά περίπου 18 δευτερολέπτων και σε μια πίστα όπου η νίκη έρχεται σπάνια για τον οδηγό που είχε την pole.