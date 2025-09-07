Ο νυν πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στην ιστορία της Φόρμουλα 1, αρπάζοντας την pole position από τον διεκδικητή του τίτλου της McLaren, Λάντο Νόρις, στο Ιταλικό Γκραν Πρι το Σάββατο.

Ο Norris είχε φτάσει στην κορυφή με έναν τελευταίο γύρο, αλλά ο Verstappen κατάφερε να ξεπεράσει τη γραμμή τερματισμού σε ένα λεπτό και 18,792 δευτερόλεπτα, 0,077 δευτερόλεπτα γρηγορότερα από τον Norris και με μέση ταχύτητα 264,681 χιλιόμετρα την ώρα.

«Ναι παιδιά! Αυτό είναι απίστευτο. Πολύ καλή δουλειά. Πήρα τα πάντα. Όλα καλά», αναφώνησε ο Φερστάπεν μέσω του ομαδικού ραδιοφώνου.

Ήταν η 45η pole position στην καριέρα του τετράκις πρωταθλητή και η πέμπτη της σεζόν.