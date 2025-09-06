Η Super League έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ωστόσο ένα ματς δεν έχει ακόμα οριστεί: αυτό ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Ο λόγος για την καθυστέρηση αφορά την έδρα της ομάδας των Βορείων Προαστίων, η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά. Η Κηφισιά, ως νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία, δεν διαθέτει γήπεδο που να πληροί τις απαιτήσεις της διοργάνωσης και γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δώσει λύση.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί τελικά στο AEL FC Arena, στη Λάρισα, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό το σενάριο φαίνεται το επικρατέστερο, αν και θα πρέπει πρώτα να ληφθεί η επίσημη απόφαση από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει η παρουσία φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο (για λόγους ασφαλείας) και όλα δείχνουν ότι το ματς θα διεξαχθεί μόνο με τους οπαδούς της Κηφισιάς.