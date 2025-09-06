Ο Ολυμπιακός, έδωσε το πρώτο του φιλικό στη σεζόν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (06/09), φιλοξένησε στο ΣΕΦ, τον Προμηθέα Πατρών, σε ματς προπονητικού χαρακτήρα.

Οι «ερυθρόλευκοι», επικράτησαν με σκορ 95-67 των Πατρινών και μπήκαν με το «δεξί» στη σεζόν.

Αυτή η πρώτη «ανεπίσημη» αναμέτρηση της χρονιάς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προχώρησε σε δοκιμές.

Παράλληλα, ο Έλληνας κόουτς, είδε και τα καινούργια αποκτήματα της ομάδας, σε δράση.

«Ντεμπόυτο» με τον «δαφνοστεφανωμένο» στο στήθος, έκαναν πέντε παίκτες.

Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Όμηρος Νετζήπογλου, Ντόντα Χολ και ο βοηθητικός, Κριστ Κουμάντζε.

Κίναν Έβανς

Ο Κίναν Έβανς, δήλωσε και πάλι «παρών»!

Μετά από 468 ημέρες απουσίας, ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε, «δριμύτερος», στα παρκέ.

Κόντρα στον Προμηθέα, σημείωσε 3 πόντους (1/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές), έδωσε 4 ασίστ και πήρε 2 ριμπάουντ. Άκρως θετική παρουσία.

Όλα αυτά, σε 20 λεπτά συμμετοχής, έπειτα από 15 μήνες εκτός γηπέδων.

Τάισον Γουόρντ

Ο Τάισον Γουόρντ, αποτέλεσε την πρώτη, χρονικά, μεταγραφή του Ολυμπιακού.

Στην «παρθενική» του εμφάνιση, βοήθησε αρκετά.

Κατέγραψε 11 πόντους, (4/4 δίποντα, 0/4 τρίποντο, 4/4 βολές), κατέβασε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Όμηρος Νετζήπογλου

Το ελληνικό στοιχείο, είναι κάτι στο οποίο επενδύει ο Ολυμπιακός.

Η άφιξη του Όμηρου Νετζήπογλου από την ΑΕΚ, ήρθε για να «τονώσει» το γαλανόλευκο χρώμα του ΣΕΦ.

Ο νεαρός άσος, πάτησε παρκέ για 13, περίπου, λεπτά. Σ’ αυτά, μέτρησε 4 πόντους (1/2 δίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ντόντα Χολ

Ο νέος «πύργος» του Πειραιά, είναι εδώ. Ο Ντόντα Χολ, ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών του αγώνα.

Με 15 πόντους (4/4 δίποντα, 7/8 βολές) και 6 ριμπάουντ, «κυριάρχησε» κάτω από τα καλάθια, σε μια «ελπιδοφόρα» εμφάνιση.

Κριστ Κουμάντζε

Ο Καλίφα (Κριστ) Κουμάντζε, προστέθηκε στο ρόστερ την τελευταία στιγμή, από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η επιλογή του, αρχικά, βοηθητική για την προετοιμασία.

Ο Αφρικανός σέντερ, εντυπωσίασε. Σκόραρε 12 πόντους (5/9 δίποντα, 2/2 βολές), μάζεψε 5 ριμπάουντ και δημιούργησε έναν… ευχάριστο πονοκέφαλο στον 60χρονο τεχνικό.

Αναλυτικά τα στατιστικά του φιλικού Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 95-67