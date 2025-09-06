Η Λιθουανία στην οκτάδα!

Η «Lietuva», επιβλήθηκε με σκορ 88-79 της Λετονίας και… έκλεισε θέση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025!

Lithuania 🇱🇹 knock out the hosts in Riga, advance to Quarter-Finals 😳#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Τώρα, στρέφει το «βλέμμα» της στην αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ (07/09, 21:45), όπου θα προκύψει η αντίπαλός της στους «8».

The only time Greece met Israel in the EuroBasket Round of 16(knockout stage) it went on to win the championship back in 2005 (20 years ago)👀🇬🇷 •📅 EuroBasket 2005, Belgrade (Round of 16 / Playoffs for Quarterfinals) •Game: Greece vs. Israel •Result: Greece 67 – 61 Israel… pic.twitter.com/O1jLhVW6Ph — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 4, 2025

Στην «Arena Riga», πραγματοποιήθηκε μια σπουδαία «μάχη», μεταξύ δύο εξαιρετικών ομάδων. Αυτη που «επιβίωσε», ήταν η φιλοξενούμενη.

Το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις, ήταν «σκλητράχηλο» και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην παρέα του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Άρνας Βελίτσκα. Ο Λιθουανός γκαρντ, έκανε τη δουλειά του «άτυχου» Ρόκας Γιοκουμπάιτις και με το… παραπάνω!

Σε 34 λεπτά, είχε μια γεμάτη στατιστική, με double-double. Συνολικά, μέτρησε 21 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/10 βολές, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Πέραν του παράγοντα «Βελίτσκα», οι Τουμπέλις και Σιρβίτις, προσέφεραν τα μέγιστα. Με συγκομιδή 18 πόντους έκαστος, έκαναν «ζημιά» στη Λετονία.

Για τον κόουτς Λούκα Μπάνκι, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, ήταν… απελπιστικά μόνος του! Με ένα «ασύλληπτο» νταμπλ-νταπμλ, παραλίγο να… κλέψει μόνος του το ματς. Με 34 πόντους, 6/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 10/15 βολές, 19 ριμπάουντ, 2 μπλοκ, «φούσκωσε» τη στατιστική του.

Porzingis is doing everything he can to keep Latvia 🇱🇻 in this game!#EuroBasket pic.twitter.com/Fj0fUqTI0g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Νωρίτερα, η Τουρκία εξασφάλισε και αυτή την παρουσία της στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, επικράτησε με σκορ 85-79 της Σουηδίας και περιμένει Βοσνία ή Πολωνία (07/09, 12:00) στους «8».

Sengun’s monster game leads Türkiye to the Quarter-Finals!#EuroBasket | #MakeYourMark — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Λίγες ώρες μετά, η Γερμανία επιβλήθηκε της Πορτογαλίας με σκορ 85-58 και… έκλεισε θέση για την οκτάδα του EuroBasket 2025. Τώρα, αναμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Αυτός, θα προκύψει από το ζευγάρι Ιταλία – Σλοβενία (07/09, 18:30).

Germany 🇩🇪 takes over in the 2nd half and clinches their Quarter-Finals spot! ✅#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία – Βοσνία 12:00

Γαλλία – Γεωργία 15:15

Ιταλία – Σλοβενία 18:30

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

Τα Δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79.

Λιθουανία (Ρίμας Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9 (3/7 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 6 λάθη), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαλαντσιούνας 9 (4/5 δίποντα, 1/3 βολές), Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3 (3/4 βολές), Σιρβίντις 18 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ).

Λετονία (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (6/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 10/15 βολές, 19 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8 (4/5 δίποντα), Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7 ασίστ), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6 (3/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Ζόρικς 3 (1).