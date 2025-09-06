Ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ένας από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι στα 87 του χρόνια δεν σκοπεύει να βάλει «φρένο».

Ο σκηνοθέτης των θρυλικών Alien και Gladiator αποκάλυψε, σε συνέντευξή του στο μέσο Dazel, ότι πέρα από το ήδη δρομολογημένο Gladiator 3, έχει στα σκαριά τρεις νέες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν μέχρι το 2028.

Η πρώτη εξ αυτών θα είναι ένα πολυαναμενόμενο βιογραφικό φιλμ για τους Bee Gees, το διάσημο βρετανο-αυστραλιανό συγκρότημα που άφησε εποχή με τη μουσική του και τον ήχο της ντίσκο.

Ο Σκοτ θα επιχειρήσει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία των αδελφών Γκιμπ, σε ένα έργο που αναμένεται να συνδυάσει τη μουσική με την ένταση και τη δραματουργία που χαρακτηρίζουν τη σκηνοθετική του ματιά.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το γουέστερν «Freewalkers», για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Η ενασχόλησή του με το είδος προκαλεί περιέργεια, καθώς ο Σκοτ δεν έχει παραδοσιακά ταυτιστεί με τον κόσμο των γουέστερν, αν και η ικανότητά του να ανανεώνει τα κινηματογραφικά είδη δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες.

Η τρίτη ταινία ίσως είναι και η πιο φιλόδοξη: θα τοποθετείται στην εποχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βασισμένη στο μυθιστόρημα Covenant with Death του Τζον Χάρις.

Ο Σκοτ δήλωσε ότι πρόκειται για «μια υπέροχη ιστορία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το φιλμ θα συνδυάζει ρεαλισμό και συγκίνηση γύρω από τις τραγωδίες και τις ηρωικές στιγμές του Μεγάλου Πολέμου.

Παράλληλα με αυτά τα σχέδια, ο σκηνοθέτης συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο «Gladiator 3», επιβεβαιώνοντας ότι το έπος που ξεκίνησε το 2000 δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος του. Όμως, όπως ξεκαθάρισε, οι τρεις νέες παραγωγές που ανακοίνωσε δεν έχουν καμία σχέση με την εμβληματική αυτή σειρά ταινιών.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δείχνει ακούραστος και αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί «χωρίς παύσεις», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Για το κοινό, αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα γεμίσουν με έργα που απλώνονται από τη μουσική και το γουέστερν μέχρι τα ιστορικά δράματα, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική του φλόγα παραμένει άσβεστη.