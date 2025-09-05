Τα πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, Βισέντε Ταμπόρδα, Ρενάτο Σάντσες και Μίλος Πάντοβιτς αγωνίστηκαν στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε η πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Κ19 του συλλόγου, την Παρασκευή το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε την ευκαιρία στους νεοαποκτηθέντες να πάρουν λεπτά συμμετοχής, προκειμένου να προσαρμοστούν το γρηγορότερο δυνατό και είδε σε δράση τους Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Ντέσερς, Μπρέγκου και Φικάι.