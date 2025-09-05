Ομάδα

Από τις σπάνιες φορές που παρατηρείται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακριβώς; Δύο ποδοσφαιριστές ερίζουν για τη θέση του κεντρικού φορ της εθνικής ομάδας , αγωνίζονται εκτός συνόρων και δη στην ίδια χώρα: την Πορτογαλία. Από τη μια ο Βαγγέλης Παυλίδης που «τα σπάει» εδώ και περίπου έναν χρόνο με τη φανέλα […]