Ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε στα ΜΜΕ της Ουρουγουάης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής εξτρέμ των Πράσινων τόνισε ότι αποκτά εμπειρίες στο Τριφύλλι, ενώ σημείωσε ότι η Super League είναι αρκετά ανταγωνιστική.

«Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, αποκτώ πολύτιμη εμπειρία εκεί και η λίγκα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, αυτό είναι πάντα καλό και τον βοηθάει όταν έρχεται στην εθνική ομάδα. Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, χρησιμοποιώντας την ταχύτητά μου, προσπαθώντας να ξεφύγω από τον αντίπαλο και συμβάλλοντας επίσης στην άμυνα», ήταν τα λόγια του Πελίστρι.