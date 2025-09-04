Ο θρύλος του τένις Μπιορν Μποργκ διεγνώσθη με καρκίνο του προστάτη, αποκαλύπτει η εφημερίδα Expressen.

Ενας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών που έγραψε τη δική του ιστορία στο άθλημα με το απαράμιλλο στυλ του, αποκαλύπτει την περιπέτεια της υγείας του στη νέα αυτοβιογραφία υπό τον τίτλο «Χτύπος της Καρδιάς» που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία. Το βιβλίο θεωρείται ήδη ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες βιογραφίες της χρονιάς λόγω των πολλών αποκαλύψεων.

Ο σουηδικός εκδοτικός οίκος Norstedts υπόσχεται πως το άλλοτε «παγόβουνο» των κορτ φέρνει στο φως της δημοσιότητας άγνωστες λεπτομέρειες από την ταραχώδη ζωή του.

Στο βιβλίο που γράφτηκε μαζί με τη σύζυγό του Πατρίσια και ήδη κυκλοφορεί στην Ιταλία μέσω της Amazon αλλά και σε άλλα ψηφιακά βιβλιοπωλεία ο Μποργκ αναφέρεται στον καρκίνο του προστάτη στον οποίον διεγνώσθη. Η είδηση για το πρόβλημα υγείας του Σουηδού επιβεβαιώθηκε και από πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον εκδότη του, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες, ούτε όμως από την πλευρά του ιταλικού εκδοτικού οίκου Rizzoli.

Ολες οι πλευρές, κυρίως ο Μποργκ και η σύζυγός του, προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τους τον σουηδικό Τύπο μέχρι την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας, σε δύο εβδομάδες.