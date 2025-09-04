Τι κι αν μόλις μπήκε ο Σεπτέμβριος; Η UEFA τιμώρησε για δεύτερη φορά φέτος την ΑΕΚ και ήταν μάλλον αναμενόμενο. Αιτία η συμπεριφορά των οπαδών της στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Έτσι ενεργοποιήθηκε η τιμωρία με αναστολή για το βόρειο πέταλο της «Opap Arena» και στο παιχνίδι με την Αμπερντίν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League το κάτω διάζωμα θα είναι κλειστό.

Αυτή είναι και η διαφορά με την προηγούμενη τιμωρία καθώς στο ματς με τον Άρη Λεμεσού ήταν όλο το πέταλο κλειστό, δηλαδή οι θύρες 18-25. Αυτή τη φορά κλείνουν οι θύρες 19, 21, 23, 25 ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 86.000 ευρώ.

Το πρόστιμο αφορά σε καπνογόνα, λέιζερ, κλειστούς διαδρόμους, είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και συνθήματα/πανό που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της Conference League. Παράλληλα, στην ΠΑΕ ΑΕΚ επιβλήθηκε και νέα ποινή για το πέταλο, με διετή αναστολή.