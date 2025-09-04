Η Βοσνία πήρε το εισιτήριο για τις «16» καλύτερες ομάδες του Eurobasket καθώς επικράτησε της Γεωργίας με 84-76. Οι Βόσνιοι έκαναν νίκες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, καθώς την προηγούμενη κέρδισαν την Ελλάδα και τώρα περιμένουν να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους, που θα προκύψει απο τον Δ’ όμιλο.
BOSNIA & HERZEGOVINA QUALIFY FOR THE ROUND OF 16! 🐲🇧🇦#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/hw6BhRj47r
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Κορυφαίος για την ομάδα του Άντις Μπετσίραγκιτς ο Νούρκιτς με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ ενώ ο Ρόμπερτσον πρόσφερε άλλους 15 (4 τριπ.) και 5 ασίστ.
THREE OF ‘EM & THE FOUL 🫡#EuroBasket x @BFBiH pic.twitter.com/W744SgB3kx
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Για τους Γεωργιανούς ο Μαμουκελασβίλι αγωνίστηκε 40 λεπτά (δεν έμεινε στον πάγκο ούτε δευτερόλεπτο) με 20 πόντους (3 τριπ.) και 8 ριμπάουντ. Ακολούθησαν Μπάλνγουιν και Μπιτάτζε με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.
Κακή εμφάνιση για άλλον έναν αγώνα από τον Σενγκέλια με 2/10 δίποντα, 0/1 τρίποντα και 2/4 βολές.
Η βαθμολογία στον Γ’ όμιλο:
- Βοσνία 3-2
- Ελλάδα 3-1
- Ιταλία 3-1
- Γεωργία 2-3
- Ισπανία 2-2
- Κύπρος 0-4