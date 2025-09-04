Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της Νέας Τούμπας, καθώς εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ υπέβαλαν επείγον αίτημα προς τον πρόεδρο, Άλκη Ησαϊάδη, προκειμένου να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση την προσεχή εβδομάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί ψήφο δυσπιστίας απέναντι στον πρόεδρο ούτε και αμφισβήτηση της διοίκησης του Ερασιτέχνη στο σύνολό της. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως προσπάθεια να επανέλθει το ζήτημα του νέου γηπέδου στο κέντρο των συζητήσεων και να υπάρξει εναρμόνιση κινήσεων και στρατηγικής.

Πρόκειται για συνέχεια των αντιδράσεων που έχουν αρχίσει να εκφράζονται δημοσίως το τελευταίο διάστημα από παράγοντες του ΑΣ ΠΑΟΚ σχετικά με τον τρόπο που η κορυφή της διοίκησης χειρίζεται το ζήτημα της Νέας Τούμπας. Τα μέλη που διαφοροποιούνται επισημαίνουν ότι μοναδικός στόχος τους είναι να υπάρξει πλήρης και έμπρακτη στήριξη στο εγχείρημα, το οποίο θεωρούν ζωτικής σημασίας τόσο για τον σύλλογο όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχαν διαφοροποιηθεί τρία μέλη του ΔΣ, αριθμός που αυξήθηκε σε πέντε μετά τη γραπτή δήλωση του Νίκου Παρασκευόπουλου. Σήμερα, οι φωνές αυτές φτάνουν πλέον τις εννέα, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα στο εσωτερικό του Ερασιτέχνη και αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο του ΑΣ.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται καθοριστικά, καθώς το έκτακτο ΔΣ θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο ΑΣ ΠΑΟΚ στο ζήτημα της Νέας Τούμπας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και οι εξελίξεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.