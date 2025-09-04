Έχει μείνει μία εβδομάδα ακόμα για να κλείσει το καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι» και για να κάνουν όλες οι ομάδες τις τελευταίες τους «προσθήκες». Να βάλουν κάποιες «πινελιές» για να διορθώσουν όποιες ανορθογραφίες έχουν στα ρόστερ τους. Είναι εύκολο; Όχι πάντα. Όλα εξαρτώνται από τη διάθεση των παραγόντων που διοικούν, την οικονομική «άνεση» και την ικανότητα.

Για παράδειγμα δεν μπορείς να έχεις την ίδια απαίτηση όταν είσαι για παράδειγμα η διοίκηση του Ατρομήτου και της Κηφισιάς, με την ίδια που θα έχεις από τις διοικήσεις των «μεγάλων» ομάδων. Ούτε τα έσοδα είναι τα ίδια, ούτε το βάθος της τσέπης.

Στην ΑΕΚ γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη θέση του δεξιού μπακ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που έγραφα από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς ζήτησε από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Κουβέντα για τη θέση του δεξιού μπακ δεν άνοιξε ποτέ ο Σέρβος τεχνικός. Στα δικά μου μάτια είναι τεράστιο λάθος, αλλά εγώ «δεν πληρώνω» και «δεν αποφασίζω». Ούτε πατάω… κουμπιά. Εγώ έχω το δικαίωμα να κρίνω, βασιζόμενους σε αυτά που λένε και βάσει του αποτελέσματος.

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει αναβάθμιση στη θέση του δεξιού μπακ. Μία εβδομάδα πριν πέσει η κουρτίνα των μεταγραφών δεν την έχει κάνει. Και αν δεν την κάνει, έχει μπροστά της 23 ματς στα οποία ο Οντουμπάτζο άντε να παίξει σε κάποια ματς Κυπέλλου καθώς ο Νίκολιτς που δεν ζήτησε δεξί μπακ δεν τον βλέπει και ο Ρότα θα «λιώσει» με την ελπίδα πως δε θα τραυματιστεί.

Γιατί μετά θα έχουμε «πειράματα» όπως έλεγαν πέρσι, με τον Γκατσίνοβιτς δεξί μπακ. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει αν ο Νίκολιτς επιστρέψει στο ρόμβο με τον Γκατσίνοβιτς να παίζει όλη την πλευρά, ή να κληθεί να το κάνει αυτό ο… Βίντα που έχει κλείσει τα 36 του.

Αν πάλι επιλέξουμε να μείνουμε στο ΓΕΓΟΝΟΣ, ότι ο Νίκολιτς δεν έχει ζητήσει δεξί μπακ, αυτομάτως η κουβέντα πάει στον επιθετικό. Επιθετικό ζητούσε όλο το καλοκαίρι. Ζήτησε και μετά την απόκτηση του Γιόβιτς, οπότε η «καραμέλα» πως «η ΑΕΚ πήρε τον Γιόβιτς» δεν στέκει.

Ο Σέρβος αποκτήθηκε και επίσημα στις 5 Αυγούστου. Σημασία έχει λοιπόν να δούμε τι έλεγε έκτοτε ο Νίκολιτς. Ο άνθρωπος που οδήγησε την ΑΕΚ ξανά στο ευρωπαϊκό φθινόπωρο και χειμώνα, συνέχισε να ζητάει επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Γιόβιτς. Αν λοιπόν αυτός δεν ήταν ο Ντέσερς -που αποδεδειγμένα ήταν- θα έπρεπε να είναι κάποιος άλλος.

Ο Νίκολιτς άλλωστε, έλεγε και λέει, ότι του αρέσει και θέλει να παίζει με δύο επιθετικούς (μάλιστα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης δοκίμασε ως δίδυμο τους Γιόβιτς και Πιερό). Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, πριν από τέσσερις μέρες, ο προπονητής του «Δικεφάλου» στη Συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τους Αρκάδες, είπε: «Έχουμε κάνει προτάσεις και εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε ΔΥΟ παίκτες με ποιότητα. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα φέρουμε παίκτη για να φέρουμε. Ψάχνουμε όχι συμπληρωματικό, αλλά παίκτη με ποιότητα και εξέλιξη. Ίσως και παίκτη εγνωσμένης

αξίας που θα θέλει χρόνο να προσαρμοστεί».

Το δεύτερο κομμάτι αφορούσε τον Γκρούγιτς. Το πρώτο τον επιθετικό που δεν έχει έρθει ακόμα. Καταλήγοντας δε, πρόσθεσε: «Αν στις επόμενες δύο μέρες καταφέρουμε να βρούμε παίκτη με ποιότητα ναι, αν όχι συνεχίζουμε όπως είμαστε».

Αν λοιπόν διαβάσουμε τα λόγια του (και δε μείνουμε σε αυτά που λέει ο κάθε Βούλγαρης), όχι απλά έχει ζητήσει, αλλά το έχει κάνει επανειλημμένα. Αν δεν βρήκαν, η ερώτηση είναι «γιατί δεν (του) βρήκαν;». Έφταιγε που κόλλησαν τρεις μήνες με τον Ντέσερς; Ήταν οικονομικό το θέμα; Διότι με τον Ντέσερς αυτό αποδείχθηκε, ακόμα και αν η ΑΕΚ «απαντήσει» όπως στην περίπτωση του Κυριακόπουλου, ότι δεν άξιζε αυτά τα λεφτά. Μπορεί να μην τα… άξιζε, αλλά η ίδια «κόλλησε» στον Νιγηριανό ακόμα και μετά την απόκτηση του Γιόβιτς.

Η… δικαιολογία

Οφείλω να παραδεχθώ πως οι κινήσεις που έχει κάνει έως τώρα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δείχνουν ότι είναι από καλές έως πολύ καλές. Βεβαίως θα έχει σημασία να τις δούμε σε βάθος χρόνου, αλλά κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι για παράδειγμα ειδικά οι Κουτέσα, Μαρίν και Ρέλβας, έχουν προσφέρει και συνέβαλαν στην ευρωπαϊκή επιστροφή.

Εδώ όμως θέλω να σταθώ στη μεταγραφή του Κουτέσα. Η μεταγραφή του έγινε γνωστή στις 12 Μαΐου. Στις 13 ήρθε στην Αθήνα για τα διαδικαστικά. Η ανακοίνωση έγινε στις 22/5. Στις 12 Μαΐου δεν είχε επισημοποιηθεί ακόμα το «διαζύγιο» με τον Ματίας Αλμέιδα. Ήταν δρομολογημένο, αλλά όχι οριστικό. Το βράδυ εκείνης της Τρίτης έπεσαν οι τίτλοι τέλους και η μεταγραφή του Ελβετού ήταν στις… ράγες.

Επομένως ο Νίκολιτς, ΔΕΝ είχε ζητήσει τον Κουτέσα. Του τον έφεραν όμως γιατί έκριναν (ΣΩΣΤΑ) πως θα βοηθήσει.

Προσέξτε λίγο τώρα:

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε ταξίδι για να συναντήσει τον Σέρβο προπονητή στο Βελιγράδι στις 20 Μαΐου. Το όνομά του στην Ελλάδα έγινε γνωστό στις 6 Ιουνίου μετά από ρωσικό δημοσίευμα και ανακοινώθηκε επίσημα στις 14/6. Αν υποθέσουμε ότι οι επαφές ξεκίνησαν μετά το «διαζύγιο» με τον Αλμέιδα, ο Νίκολιτς δεν είχε ιδέα για τον Κουτέσα.

Αν κάποιος υποστηρίξει πως ήταν ενήμερος ο Νίκολιτς για τον Κουτέσα, θα καταρρίψει αυτό που υποστήριζε η ΑΕΚ. Πως δεν μιλούσε με τον Νίκολιτς, ενώ είχε τον Αλμέιδα στον πάγκο της. Και πως η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο μετά το «διαζύγιο» με τον Αργεντινό. Ή το ένα ισχύει, ή το άλλο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς λοιπόν μπορεί να μην έχει ζητήσει ΔΗΜΟΣΙΑ δεξί μπακ. Δεν ξέρουμε όμως αν έχει ζητήσει στις συζητήσεις με τη διοίκηση. Εγώ υποθέσεις δεν θα κάνω. Αν η διοίκηση κρίνει ότι με Ρότα και Οντουμπάτζο είναι καλυμμένη. Η ευθύνη είναι της διοίκησης και όχι του Νίκολιτς. Αν δεν είναι, η ερώτηση είναι γιατί δεν έκανε κίνηση αναβάθμισης.