Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στον εμβληματικό ρόλο του Superman, δίνοντας νέα πνοή στον διάσημο υπερήρωα της DC. Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, το πολυαναμενόμενο σίκουελ της επιτυχίας του Τζέιμς Γκαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σε λιγότερο από δύο χρόνια, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θαυμαστών.

Ο Τζέιμς Γκαν, σκηνοθέτης και συν-επικεφαλής της DC Films, γνωστοποίησε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι η νέα ταινία θα φέρει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow». Το φιλμ έχει ήδη προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027, σηματοδοτώντας ένα ακόμη δυναμικό κεφάλαιο στο ανανεωμένο κινηματογραφικό σύμπαν της DC.

Προαναγγελία μιας Επικής Μονομαχίας

Η επίσημη ανακοίνωση του Γκαν συνοδεύτηκε από εικόνα κόμικ, όπου ο Superman στέκεται δίπλα στον διαχρονικό του αντίπαλο, τον Λεξ Λούθορ, ο οποίος εμφανίζεται με την εμβληματική στολή Warsuit. Το στιγμιότυπο αυτό εκλαμβάνεται ως προμήνυμα μιας εντυπωσιακής, σώμα με σώμα αναμέτρησης στην επερχόμενη ταινία, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες στο φανατικό κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία «Superman» αποτέλεσε την πρώτη επίσημη παραγωγή του πλήρως ανανεωμένου DC Universe, με την πρεμιέρα της να πραγματοποιείται στις 11 Ιουλίου. Με έσοδα που ξεπερνούν τα 611 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έχει καθιερωθεί ως η πιο εμπορική υπερηρωική ταινία της φετινής χρονιάς.

Το μέλλον του DC Universe στη Μεγάλη Οθόνη

Όπως αναφέρει το Variety, το «Man of Tomorrow» θα ακολουθήσει δύο ακόμη φιλόδοξες παραγωγές του DCU, που έχουν προγραμματιστεί για το 2026. Η πρώτη είναι το «Supergirl» σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι, με πρωταγωνίστρια την Μίλι Άλκοκ, και η δεύτερη η ταινία τρόμου «Clayface». Το σενάριο του «Clayface» υπογράφουν οι Μάικ Φλάναγκαν και Χοσεΐν Αμίνι, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Τζέιμς Γουότκινς. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Τομ Ρις Χάρις και Ναόμι Άκι.

Σημειώνεται ακόμη ότι το σίκουελ του «Superman» θα προηγηθεί χρονολογικά της ταινίας «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 1 Οκτωβρίου 2027, εντείνοντας το ενδιαφέρον για το σινεφίλ κοινό και τους λάτρεις των υπερηρώων.