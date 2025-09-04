Δημοφιλή
Αυτή είναι η χώρα που παράγει καθημερινά 1,1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και ζει στο σκοτάδι
Πακέτο ΔΕΘ: Έρχεται bonus για εισοδήματα €10.000 - 50.000 - Η νέα φοροκλίμακα
Ανελκυστήρες: Ποιος αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης και πιστοποίησης
Νέα προειδοποίηση Goldman Sachs για την ενέργεια - Κίνδυνος κρίσης χωρίς επενδύσεις-μαμούθ στην Ευρώπη
Πατήσια: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνόι λέει ο σύζυγός της
Εθνική Ελλάδας: Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τη Λευκορωσία - Πουλήθηκαν ήδη 10.000 εισιτήρια
Μπορεί ο βαθμός να είναι και κερδισμένος
Σύλληψη 17χρονου για τις αρπαγές βρεφών που βρέθηκαν σε Άλιμο και Aκρόπολη - Βίντεο ντοκουμέντο απο την δράση τ
Δεξί μπακ ΔΕΝ ζήτησε δημόσια, αλλά επιθετικό ΖΗΤΗΣΕ!
Eurobasket: H ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης Ισπανία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική
Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων του Άουσβιτς από το ιστορικό αρχείο «των ΝΕΩΝ»
Σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945, ξημέρωσε μία δύσκολη μέρα για την Ιαπωνία - Ήταν επισήμως στην πλευρά των ηττημένων του Β΄Παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος εκείνη την ημέρα έληξε και τυπικά
Νίκη Κεραμέως στο Live News για το 13ωρο: Δεν είναι κάτι καινούργιο, ισχύει από το 2023
Για τις προβλέψεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο Live News, δίνοντας διευκρινίσεις για τη ρύθμιση του 13ώρου και παρουσιάζοντας βασικές αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους. Με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται έως […]
Αφγανιστάν: Μια από τις πιο σεισμογόνες ζώνες του πλανήτη – Απελευθερώθηκε δύναμη ίση με εκείνη που σχημάτισε τα Ιμαλάια
Συγκλονισμένη παραμένει η διεθνής κοινότητα από τον φονικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος. Πάνω από 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες τραυματίστηκαν, όταν σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ το βράδυ της Κυριακής. Κατέρρευσαν χωριά – Αγώνας διάσωσης με ελικόπτερα Η κυβέρνηση […]
ΕΚΠΑ: Eυχές του πρύτανη Γεράσιμου Σιάσου για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς
Τις ευχές του για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς εξέφρασε ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος. Στο μήνυμά του, ο κ. Σιάσος επισημαίνει ότι το ΕΚΠΑ συνεχίζει να βελτιώνεται διαρκώς, στηριζόμενο στην προσπάθεια και την αφοσίωση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Το μήνυμα του πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμου […]