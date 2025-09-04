Το G-Class Cabriolet επιστρέφει μετά το 2013, δίνοντας ξανά στους φίλους της μάρκας την εμπειρία του ανοιχτού ουρανού πάνω σε ένα σκληροτράχηλο όχημα. Η Mercedes-Benz παρουσίασε μόνο ένα σκοτεινό teaser, ωστόσο η εικόνα άφησε να φανεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό: το κοντό μεταξόνιο. Η επιστροφή αυτής της διάταξης αναβιώνει την κλασική φιλοσοφία του G-Wagen, που παλαιότερα προσφερόταν σε δίπορτες και τετράπορτες εκδόσεις, όπως ο Land Rover Defender 90 και 110.

Η επιλογή της δίπορτης έκδοσης ανοίγει τον δρόμο για πιθανή αναβίωση και του σκληρού δίπορτου G-Class, κάτι που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους παραδοσιακούς λάτρεις του μοντέλου. Η Mercedes-Benz δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Οι πιθανότερες επιλογές κάτω από το καπό περιλαμβάνουν είτε τον υβριδικό εξακύλινδρο του σημερινού G500 είτε τον 4.0 V8 bi-turbo που συναντάμε στα G580 και G63 AMG. Παράλληλα, δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε και ηλεκτρικές εκδόσεις, όπως το ειδικό G580 EQ Popemobile που χρησιμοποιήθηκε από τον Πάπα.

Μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως, το νέο G-Class Cabriolet παραμένει αντικείμενο προσμονής και φαντασίας. Η αναβίωση ενός τόσο ιδιαίτερου μοντέλου δείχνει πως η Mercedes-Benz δεν ξεχνά την παράδοση και την ικανότητά της να συνδυάζει πολυτέλεια, off-road ικανότητες και μοναδικό χαρακτήρα.