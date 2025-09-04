Η Volkswagen περνά στην επόμενη φάση με ένα μοντέλο–σύμβολο: το ID. Polo.

Ο Thomas Schäfer, CEO της μάρκας Volkswagen, τονίζει: «Το ID. Polo είναι μόνο η αρχή. Φέρνουμε τις αξίες μας – ποιότητα, διαχρονικό σχεδιασμό, τεχνολογία για όλους – στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης».

Σήμερα, το ID. Polo συνεχίζει την παράδοση, προσφέροντας σύγχρονη ηλεκτροκίνηση που είναι προσιτή και σχεδιασμένη με γνώμονα τον άνθρωπο. Ο Martin Sander, Μέλος του Δ.Σ. για Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και After Sales, σημειώνει: «Δίνουμε στα νέα μας μοντέλα ονόματα που αγγίζουν συναισθήματα και επαναφέρουν μνήμες. Το ID. Polo φέρνει τη δύναμη του ονόματος Polo στο αύριο».

Η ιστορία συνεχίζεται με το ID. Polo GTI το 2026. Βασισμένο στο πρωτότυπο ID. GTI Concept, προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρα, μεταφέροντας το θρυλικό DNA του GTI στην ηλεκτρική εποχή.

Από το πρώτο ID.3 έως το κορυφαίο ID.7, η οικογένεια ID. ηγείται της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας.

Περισσότερο από αυτοκίνητο, το νέο ID. Polo εκφράζει έναν νέο τρόπο ζωής: καθαρό, τεχνολογικά εξελιγμένο και ανοιχτό σε όλους. Ένα μοντέλο που μιλά στις νέες γενιές, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση από την καινοτομία στην καθημερινότητα, με αυτοπεποίθηση και στυλ.