Η συνεργασία της MINI John Cooper Works με τη Deus Ex Machina φέρνει δύο εξατομικευμένα one-off αυτοκίνητα που αποτελούν ζωντανές εκφράσεις ενός τρόπου ζωής όπου η αγάπη για την ταχύτητα συναντά τη δημιουργικότητα και τον προσεγμένο σχεδιασμό. Σχεδιασμένα όχι μόνο με γνώμονα τις επιδόσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν μέσα από αυτές.

«Τα μοντέλα της MINI χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από τον συνδυασμό δημιουργικού σχεδιασμού και αγωνιστικής δυναμικής», εξηγεί ο Stefan Richmann, επικεφαλής της MINI. «Χάρη στη συνεργασία μας με τη Deus Ex Machina, ανεβάζουμε αυτή τη φιλοσοφία σε νέο επίπεδο και δημιουργούμε νέες συναρπαστικές τάσεις για τους φίλους και τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό που ενώνει τους δύο εταίρους είναι το πάθος για τα μηχανοκίνητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, καθώς και μία αυθεντική σχέση με την κοινότητά τους», προσθέτει ο Stefan Richmann.

Τα δύο πρωτότυπα οχήματα βασίζονται σε προτάσεις της MINI John Cooper Works: το πρώτο, ένα MINI JCW Electric με ισχύ έως 190 kW/258 hp και το δεύτερο, ένα MINI JCW με κινητήρα εσωτερικής καύσης που αποδίδει 170 kW/231 hp. Η οροφή κάθε οχήματος κοσμείται από ένα μεγάλο λευκό «Χ», στοιχείο που συμβολίζει τη συνεργασία και τη δημιουργική σύμπραξη μεταξύ δύο εμβληματικών εμπορικών σημάτων: MINI JCW x DEUS.