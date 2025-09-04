Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, σημειώνοντας ρεκόρ επιδόσεων σε βασικούς δείκτες και ενισχύοντας περαιτέρω την ισχυρή της δυναμική στις παγκόσμιες αγορές.

Οικονομικά στοιχεία (1ο εξάμηνο 2025):

Έσοδα: RMB 371,3 δισ. (€44,65 δισ.), αύξηση 23% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους: RMB 15,5 δισ. (€1,86 δισ.), αύξηση 14% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024

Επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D): RMB 30,9 δισ. (€3,72 δισ.), αύξηση 53% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 και σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα καθαρά κέρδη

Ταμειακά διαθέσιμα: RMB 156,1 δισ. (€18,77 δισ.), διασφαλίζοντας ισχυρή χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα

Φορολογικές εισφορές στην Κίνα: RMB 27,1 δισ. (€3,26 δισ.), υπερβαίνοντας σημαντικά τα καθαρά κέρδη

Παγκόσμιες πωλήσεις και επέκταση σε αγορές

Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, η BYD πούλησε 2,49 εκατ. οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 27,4% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές υπερδιπλασιάστηκαν, με πάνω από 550.000 επιβατικά αυτοκίνητα και pickup trucks να παραδίδονται τους πρώτους επτά μήνες — ήδη ξεπερνώντας τα επίπεδα ολόκληρου του 2024. Οι παραδόσεις εκτός Κίνας αναμένεται να φτάσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα μέχρι το τέλος του έτους.

Τα οχήματα BYD είναι πλέον διαθέσιμα σε περισσότερες από 112 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η BYD κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) σε αγορές όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Βραζιλία.