Κάτοικος Ρώμης, με κάθε επισημότητα, ο Κώστας Τσιμίκας!

Η Ρόμα, το απόγευμα της Δευτέρας (01/09), ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή άσου.

Δανεικός για έναν χρόνο, από τη Λίβερπουλ, στην ιταλική ομάδα και ικανοποίηση και στις τρεις πλευρές.

Με το Νο12 στην πλάτη, ο 29χρονος αμυντικός, δηλώνει έτοιμος να τιμήσει τους «Τζιαλορόσι».

Άλλωστε, δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που φοράει τη «λύκαινα» στο στήθος.

Με την προσθήκη του, γίνεται ο ένατος «γαλανόλευκος» στην ιστορία της Ρόμα!

Αυτή η σχέση, είναι διαχρονική και κρατάει… τρεις δεκαετίες!

Kostas Tsimikas becomes the seventh Greek player for #ASRoma, joining some noteworthy names 🇬🇷 pic.twitter.com/8fusbOD7jz — Wayne Girard (@WayneinRome) September 2, 2025

Ας θυμηθούμε, τους οκτώ προκατόχους, του Κώστα Τσιμίκα, οι οποίοι «έλαμψαν» στο «Στάντιο Ολίμπικο»!

Λάμπρος Χούτος (1995-2000)

Πρώτος της ελληνικής «παροικίας» στη Ρώμη, ο Λάμπρος Χούτος.

Ο νεαρός επιθετικός, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρόμα το 1994. Μετά από έναν χρόνο, αποτέλεσε μέλος και της ανδρικής ομάδας.

Σ’ αυτή, δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί. Σε πέντε χρόνια παρουσίας, κατέγραψε μόλις τέσσερις συμμετοχές.

Τραϊανός Δέλλας (2002-2005)

Ο «Κολοσσος» Τραϊανός Δέλλας, τη σεζόν 2001-2002, φόρεσε τη φανέλα της Περούτζια. Την αμέσως επόμενη χρονιά, πήρε μεταγραφή για τη Ρόμα!

Με τη «La Magica», αγωνίστηκε την περίοδο 2002-2005. Σ’ αυτή την τριετία, σημείωσε 67 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Όντας παίκτης των Ιταλών, το 2004, ήταν «ακρογωνιαίος λίθος» της Εθνικής Ελλάδος, στον… άθλο του EURO 2004.

Δημήτρης Ελευθερόπουλος (2005-2006)

Μετά από μια οκταετία στον Ολυμπιακό, το 2004, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος «κυνήγησε» το ιταλικό όνειρο.

Μεσίννα Πελόρο και Μίλαν, οι πρώτοι του σταθμοί, πριν πάει στη Ρόμα. Στο «Ολίμπικο», βρέθηκε τη σεζόν 2005-2006, ως δανεικός από τους «Ροσονέρι». Ωστόσο, δεν αγωνίστηκε σε ούτε ένα επίσημο ματς.

Παναγιώτης Ταχτσίδης (2012-2013)

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, συνέδεσε άρρηκτα την καριέρα του με την Ιταλία και τη Serie A.

Το 2012, η Ρόμα τον έκανε δικό της από την Τζένοα. Σε 23 συμμετοχές με τους «Ρωμαίους», μέτρησε 1 γκολ και 2 ασίστ.

Βασίλης Τοροσίδης (2013-2016)

Τον χειμώνα του 2013, η Ρόμα απέκτησε τον Βασίλη Τοροσίδη από τον Ολυμπιακό, έναντι 400 χιλιάδων ευρώ.

Σε 3,5 χρόνια στο κλαμπ, έγινε «σύμβολο». Συνολικά, έπαιξε σε 77 παιχνίδια με 7 γκολ και 5 ασίστ. Παράλληλα, φόρεσε και το περιβραχιόνιο της ομάδας, σε αρκετές αναμετρήσεις!

View this post on Instagram A post shared by Torosidis35 (@vasilistorosidis35)

Ο μακροβιότερος και κορυφαίος Έλληνας, στην ιστορία της Ρόμα.

View this post on Instagram A post shared by AS Roma (@officialasroma)

Ο νησιώτης αμυντικός, έγινε κάτοικος Ιταλίας το 2014. Τότε, η ομάδα της Πρωτεύουσας, δαπάνησε 15 εκατομμύρια ευρώ για χάρη του. Από αυτά, δεν μετάνιωσε ούτε σεντ.

Σε τέσσερις σεζόν, κατέγραψε 206 συμμετοχές. Μάλιστα, ήταν και ιδιαίτερα συνεπής στο σκοράρισμα, αν και στόπερ. Συνολικά, είχε 8 γκολ και 6 ασίστ.

Το τέρμα που σημείωσε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, το 2018, έμεινε για πάντα στην ιστορία των Ρωμαίων.

💛❤️ Cinque stagioni e otto gol in giallorosso ⭐️ Uno lo ricordiamo davvero tutti 🎂 Oggi è il compleanno di Manolas 🐺 Auguri, Kostas!#ASRoma pic.twitter.com/54UzLQoHvu — AS Roma (@OfficialASRoma) June 14, 2025

Λίγους μήνες μετά, πήρε μεταγραφή στη Νάπολι, έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Χοσέ Χολέμπας (2014-2015)

Το καλοκαίρι του 2014, η Ρόμα παίρνει «πακέτο» από τον Ολυμπιακός, τους Μανωλά και Χολέμπα.

Ο Ελληνογερμανός μπακ, αγωνίστηκε για μόλις μια σεζόν με τους «Τζιαλορόσι». Σε 34 αναμετρήσεις, προσέφερε 1 γκολ και 1 ασίστ.

Δημήτρης Κεραμίτσης (2021-2024)

Ο 21χρονος αμυντικός, έγινε μέλος των ακαδημιών της Ρόμα το 2021.

Αγωνιζόμενος με την Κ19 του συλλόγου, κατέκτησε το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ιταλίας, στην συγκεκριμένη ηλικιακή βαθμίδα.

Το 2022, ο Ζοσέ Μουρίνιο, του έδωσε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την ανδρική ομάδα.

View this post on Instagram A post shared by Dimitrios Keramitsis (@_keramm)

Από τότε, δεν αγωνίστηκε ξανά με τους «μεγάλους», παρά μόνο στις ακαδημίες. Τώρα, αγωνίζεται στην Πολωνία και την Πογκόν!