Νίκη και τρίτη θέση για τη Λετονία!

Η «Latvia», επιβλήθηκε με σκορ 109-75 της Τσεχίας και πέρασε πανηγυρικά στους «16» του EuroBasket.

Η παρέα του Κρίσταπς Πορζίνγκις, έκανε… πάρτι στη Ρίγα. Μπροστά στο κοινό της, έδωσε παράσταση για έναν ρόλο και άφησε υποσχέσεις για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, που θα γίνουν στη  έδρας της. Ρεκόρ 3-2 και αναμονή του νέου αντιπάλου της.

Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία είπε πρόωρο «αντίο» στη διοργάνωση. Με κάκιστη παρουσία, τερμάτισε τελευταία, με απολογισμό πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι, είχε τον απόλυτο έλεγχο έλεγχο του αγώνα. Με 17/36 τρίποντα, 31 ασίστ, μόλις 7 λάθη και κυριαρχία στα ριμπάουντ  (41 έναντι 27), πέρασε ένα εύκολο βράδυ.

Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, «έλαμψαν» για τους γηπεδούχους, με 20 πόντους έκαστος. Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντς Σμιτς, πρόσθεσαν από 16, ενώ στους 12 σταμάτησε ο Αρτούρς Κούρουκς.

Από τους ηττημένους, διασώθηκαν οι Πέτερκα, Σεχνάλ και Κρέιτσι, με 11 πόντους ο καθένας.

Τουρκία και Σερβία (03/09. 21:15), θα τα δώσουν όλα για την «πρωτιά», στην «αυλαία» του Α’ ομίλου του EuroBasket 2025.

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου

1. Τουρκία 4-0

2. Σερβία 4-0

3. Λετονία 3-2

4. Πορτογαλία 2-3

5. Εσθονία 1-4

6. Τσεχία 0-4

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109.

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 2, Χρούμπαν 1, Κέιβαλ 4, Πέτερκα 11 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπόχατσικ, Σεχνάλ 11 (8 ασίστ), Κρίβανεκ 7 (1/2 τρίποντα), Κρέιτσι 11 (3/8 τρίποντα), Κριζ 4, Μπαλίντ 9 (1/3 τρίποντα), Σβόμποντα 10, Κίζλινκ 5.

Λετονία (Μπάνκι): Μεγιέρις 6 (3/3 δίποντα), Πορζίνγκις 16 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντάβις Μπέρτανς 20 (3/6 τρίποντα), Νταϊρίς Μπέρτανς 20 (6/10 τρίποντα), Σμιτς 16 (1/2 τρίποντα), Κάβαρς 4, Λόμαζ 6 (1/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Στέινμπεργκς 6 (2/2 τρίποντα), Κούρουκς 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ζάγκαρς 3 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ).

