Εκτός απο το Eurobasket έμεινε το Μαυροβούνιο που ηττήθηκε απο την Μ.Βρετανία με 89-83. Η ομάδα του Ράντονις έχασε τεράσιοα ευκαιρία να περάσει στις «16» καλύτερες ομάδες την διοργάνωσης, καθώς με νίκη θα ήταν και μαθηματικά στην 4η θέση.

Η Μ.Βρετανία έκανε την εκπληξη, με τον Χέσον να είναι πρωταγωνιστής με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ακολούθησαν Γιεμπόα και Νέλσον με 23 (4 τριπ.) και 12 πόντους (8 ασίστ) αντίστοιχα.

Ο Βούκσεβιτς πάλεψε μόνος με 31 πόντους (2 τριπ.), 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Άλμαν ξεκίνησε σκοράροντας του πρώτους 7 πόντους του Μαυροβουνίου για το 7-4. Η Μεγάλη Βρετανία εκμεταλλεύτηκε τα 8 λάθη των Μαυροβουνίων αλλά και τα 3 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψε και έμεινε κοντά στο σκορ με τον πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-25.

H δεύτερη περίοδος είχε την υπογραφή του Χέσον. Ο Βρετανός σκόραρε 12 από τους 23 πόντους της ομάδας του, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Από την άλλη οι Μαυροβούνιου έφτασαν τα 13 λάθη κάτι δεν που του επέτρεψαν να κρατήσουν το προβάδισμα, με το ημίχρονο να τους βρίσκει πίσω στο σκορ με 42-48.

Η Μ.Βρετανία κράτησε την διαφορά και με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Με τα δύο εύστοχα τρίποντα του Γκέιλ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5, με 63-68.

🎯🎯🎯 Akwasi YeboWOAH from downtown – 19 PTS and counting! #EuroBasket pic.twitter.com/Okaz2aPMGN — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το Μαυροβούνιο έφτασε μέχρι και στην ανατροπή καθώς 1’42” πριν απο το τέλος πήραν το προβάδιαμ με 81-80. Το τρίποντο του Χέσον όμως έδωσε ξανά ανάσα στους Βρετανούς που πήραν την πρώτη νίκη στην διοργάνωση με 89-83.

Η κατάταξη στον Β’ ομίλο: