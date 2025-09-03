Οι μεταγραφές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σημείωσαν ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της FIFA, ο αριθμός των διεθνών μεταγραφών στο επαγγελματικό ανδρικό ποδόσφαιρο ανήλθε σε περίπου 12.000, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η συνολική δαπάνη άγγιξε τα 9,7 δισ. δολάρια (περίπου 8,31 δισ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, καταγράφηκαν πάνω από 1.100 διεθνείς μεταγραφές στο επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο, ενώ η δαπάνη ανήλθε στα 12 εκατ. δολάρια—επίσης ρεκόρ. Στο 20% των μεταγραφών συμφωνήθηκε οικονομικό αντάλλαγμα, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στα 3,91 εκατ. δολάρια.

Βάσει των στοιχείων της FIFA, οι αγγλικές ομάδες ήταν ξανά οι πιο σπάταλες, ξοδεύοντας 3,19 δισ. δολάρια, ενώ προχώρησαν και στον μεγαλύτερο αριθμό μεταγραφών (535). Ακολούθησαν η Πορτογαλία με 479 αγορές παικτών και η Βραζιλία με 425.

Η Ελλάδα κατατάχθηκε στη 13η θέση παγκοσμίως και στη 12η στην Ευρώπη αναφορικά με τον αριθμό των παικτών που απέκτησαν οι ομάδες της (180), ενώ αποχώρησαν 191 ποδοσφαιριστές. Η συνολική δαπάνη των ελληνικών συλλόγων ανήλθε στα 67,56 εκατ. δολάρια (περίπου 58 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών έφτασαν τα 123 εκατ. δολάρια (περίπου 105 εκατ. ευρώ).

Από τους 180 νέους ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν σε ελληνικούς συλλόγους, 29 προήλθαν από την Κύπρο, 17 από την Πορτογαλία, 13 από την Ιταλία, 11 από την Ισπανία και 10 από τη Γαλλία. Η Κύπρος αποτέλεσε τον κυριότερο προορισμό για τους ποδοσφαιριστές που μεταγράφηκαν στο εξωτερικό (19 αποχωρήσεις), ακολουθούμενη από την Ισπανία (14), την Πορτογαλία (11), την Αργεντινή (8) και την Ιταλία (7).

Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που διέθεσαν οι ελληνικές ομάδες για μεταγραφές διοχετεύτηκε προς την Ιταλία (18,8 εκατ. δολάρια), ενώ τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις προήλθαν από την Πορτογαλία (46,6 εκατ. δολάρια).