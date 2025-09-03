Μετά το συναυλιακό διήμερο στο ΟΑΚΑ, ο ΛΕΞ επανέρχεται με δύο συναυλίες: μια στο Festsaal στη γειτονιά του Kreuzberg στο Βερολίνο, η οποία έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες, και τώρα, με μια συναυλία στην «πατρίδα» του, την Θεσσαλονίκη, για την οποία το κοινό έχει αφηνιάσει.

Άμα θελήσετε και εσείς να πάρετε ένα εισιτήριο, την στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο θα πρέπει να περιμένετε περίπου 1-2 ώρες, γιατί προηγούνται 33.753 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο ΛΕΞ δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές διακοπές, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Θεσσαλονίκη σύντομα».

Αλήτικη αγάπη και στην Θεσσαλονίκη Ο ράπερ ανακοίνωσε τα νέα με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απεικονίζεται η πόλη του σε neon μπλέ χρώμα, ενώ λευκά περιστέρια πετούν από ψηλά σαν να κάνουν τσάρκες. Για soundtrack έχει επιλέξει το beat από το κομμάτι «Αλήτικη αγάπη» από το άλμπουμ του 2024, G.T.K.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)

«Η Αθήνα να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης του Instagram, κάτω από το promo video, ενώ διάφοροι συνεργάτες του, ράπερ και παραγωγοί όπως ο Vlospa και ο Dof, δήλωσαν την στήριξη τους στην ενότητα με τα σχόλια.

Οπότε, αναμένουμε να δούμε δύο πράγματα: αν η Θεσσαλονίκη θα ξεπεράσει σε παλμό την Αθήνα και ποιοι θα τον πλαισιώσουν στην σκηνή.