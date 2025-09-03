Ο Τζακ Όζμπορν, γιος του θρυλικού Όζι Όζμπορν, εξέφρασε την οργή του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρότζερ Γουότερς στο «The Independent Ink»

«Ο Όζι Όζμπορν, που μόλις πέθανε, ο Θεός να τον ευλογεί σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν σε όλη του τη ζωή, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αν και ήταν παντού στην τηλεόραση για… εκατοντάδες χρόνια, με την ηλιθιότητα και τις ανοησίες του. Η μουσική του; Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν με νοιάζει καθόλου».

Ο Γουότερς πρόσθεσε ότι «Δεν με νοιάζουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ένοιαξαν. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να δαγκώνω κεφάλια από κοτόπουλα ή ό,τι άλλο κάνουν. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Τα όσα είπε προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του μοναχογιού του Όζι, Τζακ, στο Instagram. Δεν δίστασε μάλιστα να γράψει να πάει να γ@@@@@ι!.

«Πόσο θλιβερός και εκτός πραγματικότητας έχεις καταντήσει. Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις πια την προσοχή είναι να ξερνάς μ@@@@@@ς στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα σε θεωρούσε μ@@@@α, ευχαριστώ που τον επιβεβαίωσες».

Το story του έκλεισε με ένα emoji κλόουν για να επανέλθει αργότερα στο Instagram όπου πόσταρε το hashtag #f@ckrogerwaters.