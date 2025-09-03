Η Ryanair ανακοίνωσε νέο κύμα περικοπών στις δραστηριότητές της στην Ισπανία, πλήττοντας κυρίως τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα Κανάρια Νησιά.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους επιβεβαίωσε ότι θα κλείσει τη βάση της στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου διατηρούσε δύο αεροσκάφη, ενώ από την 1η Ιανουαρίου θα σταματήσει όλες τις πτήσεις προς Βίγο.

Παράλληλα, από τον φετινό χειμώνα διακόπτει τις συνδέσεις με το αεροδρόμιο της Τενερίφης.

Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στους ήδη δρομολογημένους τερματισμούς πτήσεων προς Βαγιαδολίδ και Χερέθ.

Η συρρίκνωση δεν περιορίζεται μόνο σε οριστικό κλείσιμο, αλλά επεκτείνεται και σε σημαντικές μειώσεις χωρητικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο αεροδρόμιο της Σαραγόσα η μείωση θα φτάσει το 45%, στο Σανταντέρ το 38%, στο αεροδρόμιο της Αστούριας το 16%, ενώ στη Βιτόρια θα υπάρξει μικρότερη μείωση της τάξης του 2%.

Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι εξελίξεις και για τα Κανάρια, όπου η Ryanair ακυρώνει συνολικά 36 απευθείας συνδέσεις τόσο με την ηπειρωτική χώρα όσο και μεταξύ νησιών, επηρεάζοντας δρομολόγια από Γκραν Κανάρια, Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε.

Συνολικά, η Ryanair θα μειώσει τη χωρητικότητά της στην Ισπανία κατά 16% τον φετινό χειμώνα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια άνω του ενός εκατομμυρίου θέσεων.

Εάν προστεθούν και οι 800.000 θέσεις που αφαιρέθηκαν ήδη το καλοκαίρι, το 2025 η συνολική μείωση θα αγγίξει τα δύο εκατομμύρια.

Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση στις «υπερβολικές και μη ανταγωνιστικές» χρεώσεις της Aena, του ισπανικού διαχειριστή αεροδρομίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Έντι Γουίλσον, τόνισε ότι οι χαμένες θέσεις από την Ισπανία θα κατευθυνθούν σε άλλες αγορές όπως η Ιταλία, το Μαρόκο, η Κροατία, η Αλβανία, η Ουγγαρία και η Σουηδία. «Θα είναι μια τουριστική καταστροφή για τη περιφερειακή Ισπανία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο ίδιος προανήγγειλε ότι η Ryanair θα ενισχύσει την παρουσία της σε μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ισπανίας, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η απόφαση της εταιρείας αποτελεί ισχυρό πλήγμα για πολλές ισπανικές περιοχές που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και στις αεροπορικές συνδέσεις χαμηλού κόστους, ενώ παράλληλα ενισχύει άλλες αγορές που θα απορροφήσουν τη μεταφερόμενη χωρητικότητα.