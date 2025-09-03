Την επόμενη εβδομάδα, στην έκθεση κινητικότητας του Μονάχου, η Volkswagen θα παρουσιάσει ένα νέο ηλεκτρικό πρωτότυπο crossover, με την έκδοση παραγωγής του να τοποθετείται κάτω από το ID.4.

Ουσιαστικά πρόκειται για την crossover έκδοση του ID.2all concept και βασίζεται στην MEB Entry πλατφόρμα του VW Group. Tο επερχόμενο ηλεκτρικό όχημα θα αποκαλυφθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ενόψει της πρώτης δημόσιας εμφάνισής του στην Έκθεση Κινητικότητας IAA στο Μόναχο την επόμενη εβδομάδα.

Η VW είναι αποφασισμένη να φέρει στην αγορά το ID.2 ως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ, σε χαμηλότερη τιμή από το μεγαλύτερο ID.3 , το οποίο ξεκινά από πολύ πάνω από 30.000 ευρώ . Η έκδοση crossover πιθανότατα θα έχει μια premium τιμή, αλλά θα πρέπει να παραμείνει πολύ κάτω από την τιμή εκκίνησης του ID.4, η οποία ξεπερνά τα 40.000 ευρώ.