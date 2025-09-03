Στη Μόντσα «συγκρούονται» δύο θρύλοι: η Ferrari και ο Λιούις Χάμιλτον. Από το μέχρι σήμερα, οι «κόκκινοι» έχουν πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες στην πίστα: Αλόνσο το 2010 και Λεκλέρκ το 2019 και το 2024.

Ο Χάμιλτον, στο ίδιο διάστημα, έχει επικρατήσει περισσότερες φορές: το 2012 με τη McLaren και το 2014, 2015, 2017 και 2018 με τη Mercedes. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση είναι ήδη ιστορική. Ο Βρετανός οδηγός έχει ήδη ένα σημαντικό αρνητικό ρεκόρ με τη Ferrari: 15 εμφανίσεις χωρίς βάθρο μέσα στην ίδια σεζόν. Το αρνητικό ρεκόρ για τη Scuderia – αλλά σε δύο χρονιές – κατέχει ο Ντιντιέ Πιρονί, με σερί 19 αγώνων χωρίς παρουσία στο βάθρο το 1981 και στις αρχές του 1982, μέχρι που το έσπασε με νίκη στην Ίμολα. Μπορεί ο Χάμιλτον να κάνει το ίδιο στη Μόντσα;

Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, που θα έχει κερδίσει με τρεις διαφορετικές ομάδες στην ίδια πίστα. Το τρόπαιο του νικητή, που κυνηγά ο Χάμιλτον, ονομάζεται «Χίμαιρα». Αυτό το όνομα επέλεξε ο δημιουργός του, Νίκο Βασελάρι. Το αινιγματικό γλυπτό του Ιταλού καλλιτέχνη αναπαριστά την κίνηση των τριών πιο γρήγορων πλασμάτων στον αέρα, στο νερό και στη στεριά: γεράκι, ξιφίας και τσιτάχ.

Η νίκη του Πιάστρι, στον προηγούμενο αγώνα στην Ολλανδία, του έδωσε σημαντικό προβάδισμα 34 βαθμών έναντι του άλλου διεκδικητή και έτερου οδηγού της McLaren, Λάντο Νόρις. Απομένουν 9 αγώνες και 244 βαθμοί να μοιραστούν, κάτι που σημαίνει πως ο Πιάστρι έχει τη δυνατότητα, ακόμη και σε τέσσερις από αυτούς να τερματίσει 2ος πίσω από τον Νόρις, παραμένοντας πρώτος στη βαθμολογία. Την ίδια στιγμή, στους κατασκευαστές έχει φουντώσει η μάχη της 2ης θέσης ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes, καθώς η διαφορά τους είναι μόλις 12 βαθμοί, ενώ απομένουν 432 βαθμοί να μοιραστούν έως το τέλος του πρωταθλήματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη της 5ης θέσης, όπου πέντε ομάδες χωρίζονται μόλις από 36 βαθμούς: Williams 80, Aston Martin 62, RB 60, Sauber 51 και Haas 44.