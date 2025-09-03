Η Stellantis ανακαλεί 230.675 βαν των Η Stellantis ανακαλεί 230.675 βαν των Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy, Citroen Spacetourer, Opel Vivaro και Opel Zafira, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2022, λόγω πιθανής διάβρωσης στη βίδα συγκράτησης του σινεμπλόκ της μπροστινής ανάρτησης, η οποία μπορεί να σπάσει, κάτι που αν συμβεί ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτο χειρισμό του οχήματος., που κατασκευάστηκαν μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2022, λόγω πιθανής διάβρωσης στη βίδα συγκράτησης του σινεμπλόκ της μπροστινής ανάρτησης, η οποία μπορεί να σπάσει, κάτι που αν συμβεί ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτο χειρισμό του οχήματος.
H Audi παρουσιάζει το «TT moment 2.0»
Η γερμανική φίρμα ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα νέο σπορ concept, το οποίο φιλοδοξεί να συνεχίσει την κληρονομιά των εμβληματικών TT και R8
H smart επαναφέρει το μικρό της μοντέλο – Θα ονομάζεται smart #2
Η επιτυχημένη αξιολόγηση του "project: two" δίνει το πράσινο φως ώστε η εταιρεία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της και να επαναφέρει το εμβληματικό αυτοκίνητο πόλης.
BYD: Μειώσεις στην παραγωγή και ανησυχία για τους ετήσιους στόχους
Η κινεζική φίρμα καταγράφει πτώση επί δύο συνεχόμενους μήνες για πρώτη φορά από το 2020, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού
Mercedes – Formula1: Και το 2026 με Ράσελ και Αντονέλι
Oι George Russell και Kimi Antonelli θα παραμείνουν στην ομάδα για το 2026
O Φλάβιο Μπριατόρε, σύμβουλος της Αlpine χώρισε την 25χρονη φίλη του και διασκέδασε με δύο μικρότερες του
Ο 75χρονος επικεφαλής της F1, Φλάβιο Μπριατόρε, φαίνεται να φλερτάρει με δύο πολύ νεότερες γυναίκες με μπικίνι σε ένα πολυτελές ταξίδι με γιοτ μαζί με τον 15χρονο γιο του, μετά τον χωρισμό του από την 49 χρόνια νεότερή του πρώην.