Η Stellantis ανακαλεί 230.675 βαν των Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy, Citroen Spacetourer, Opel Vivaro και Opel Zafira, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2022, λόγω πιθανής διάβρωσης στη βίδα συγκράτησης του σινεμπλόκ της μπροστινής ανάρτησης, η οποία μπορεί να σπάσει, κάτι που αν συμβεί ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτο χειρισμό του οχήματος.