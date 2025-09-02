Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τον αγώνα με τη Βοσνία στις 15:00, σύμφωνα με την ΕΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να ρισκάρει με τον Έλληνα NBAερ, ενόψει και της απαιτητικής συνέχειας στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο 30χρονος μπασκετμπολίστας βρίσκεται στα αποδυτήρια της Εθνικής, όπου δοκιμάζει το πόδι για να δει την κατάστασή του.

Την ίδια ώρα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τέθηκε εκτός του αγώνα με τη Βοσνία, για προληπτικούς λόγους, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.