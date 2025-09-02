Την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε την Τρίτη το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης» ο νέος επιθετικός των Πράσινων, Μίλος Πάντοβιτς.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στα τελειώματα.

Απόντες λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες ήταν οι: Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Πελίστρι, Τουμπά, Λαφόν, Ντέσερς, Μπρέγκου, Φικάι και Καρακασίδης.