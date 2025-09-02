Τη στιγμή που άπαντες αναμένουν τα νεότερα για τον διάδοχο του Μαρίνου Ουζουνίδη, ο Τζιάνλουκα Ντι Μάρτζιο εμπλέκει τους Θεσσαλονικείς με τον Εμανουέλ Βιγκνάτο.
Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον 25χρονο Ιταλό εξτρέμ της Πίζα. Ωστόσο από το περιβάλλον των «κιτρινόμαυρων» διαψεύδεται η περίπτωση του εν λόγω ποδοσφαιριστή.
Ο Άρης κινείται στην αγορά για εξτρέμ αλλά έχει ρίξει το βάρος στην απόκτηση ενός παίκτη για το αριστερό άκρο, τη στιγμή που ο Βιγκνάτο παίζει κυρίως στα δεξιά.
.@PisaSC, nella giornata di oggi è prevista la chiusura per Emanuel Vignato all’;Aris Salonicco
