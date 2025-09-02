Απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσαν κατά της ταβέρνας Αξιώτισσα» στη Νάξο δύο πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της κυβέρνησης, έδωσε με ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Πρωτόγνωρο επεισόδιο

Το πρωτόγνωρο επεισόδιο, που σύμφωνα με τους ανθρώπους της ταβέρνας προκλήθηκε από βρετανούς Εβραίους που πήγαν εκεί να φάνε αλλά εξανέστησαν βλέποντας στους χώρους του καταστήματος φιλοπαλαιστινιακά αυτοκόλλητα και αφίσες, παρερμηνεύτηκε από τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε προκλητικές και απρεπείς δηλώσεις, «διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και εκφράζοντας με τη στάση τους αυτή την αμέριστη στήριξη στο Ισραήλ»

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κ.κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Μαρινάκης που καφάρθηκαν κατά της ταβέρνας, ζήτησαν την παρένβαση της Δικαιοσύνης.

Τι είπαν Μαρινάκης και Γεωργιάδης

«Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, της φιλοξενία, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους, της εθνικότητάς τους. Φαντάζομαι θυμάστε ποιοι το έκαναν αυτό στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν.

«Η Δικαιοσύνη να προχωρήσει…»

Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συζητάμε. Η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει χθες αν θεωρήσει ότι αυτό εμπίπτει σε κάποιο αδίκημα. Κανείς δεν θέλει να βλέπει αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και αλλού στον κόσμο», δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Aισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλο τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος (προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα) προέβη και σε ένα έωλο επιχείρημα, με αναφορά σε… Τούρκους τουρίστες και στην κατοχή της Κύπρου.

Κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Παντού τους υποδέχονται οι μαγαζάτορες και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικο φιλικά. Και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Όμως ξέρετε το Κράτος τους η Τουρκία κατέχει παράνομα από το 1974 το 40% της… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 30, 2025

«Χθες είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στη Νάξο όπου μια παρέα Ισραηλινών διώχθηκε από έναν μαγαζάτορα στη Νάξο για την Παλαιστίνη. Αντιδρούσαν εκεί για την «κατοχή» της Γάζας και τις «φρικαλεότητες» του Ισραήλ και καλά… Έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας; Πότε και καμμία!», είπε ο υπουργός, προκαλώντας την κοινή λογική και δίνοντας τα… διαπιστευτήριά του στο Τελ Αβίβ.

Τι απαντούν οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας

Μετά τις παραπάνω επιθέσεις οι άνθρωποι της ταβέρνας, με μια ανάρτησή τους αποκατέστησαν = όπως ανέφεραν – την πραγματική εικόνα του περιστατικού απαντώντας στις πρωτοφανείς επιθέσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Με σχετική ανάρτηση στο Facebook, οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων ότι «η κυρία Jude Lobb, μέλος του Ισραηλινού οργανισμού στρατηγικού σχεδιασμού ELNET που εκπονεί πολεμικά σχέδια στο Ισραήλ και προωθεί την στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας -Ισραήλ, όρμηξε να σκίσει το αυτοκόλλητο, φώναξε στους υπόλοιπους πελάτες να φύγουν από το μαγαζί γιατί είμαστε ρατσιστές με τους Εβραίους και πήρε την παρέα της να φύγει χωρίς να πληρώσει ενώ είχαν φάει

Υπογραμμίζουν επίσης ότι «η Αξιώτισσα δεν είναι το μόνο μαγαζί που έχει σύμβολα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό» και προειδοποιούν ότι «όσον αφορά τη δυσφήμιση που δολίως επιχειρούν να μας ταυτίσουν με αντισημιτικές απόψεις δεν θα μείνει αναπάντητη».

«Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση να μας σπιλώνουν με αντιλήψεις όχι απλώς διαφορετικές, αλλά απόλυτα εχθρικές απέναντι στα ιδεώδη μας και στην πρακτική μας ως πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα, αντιλήψεις που τις φέρουμε και στον επαγγελματικό μας χώρο», υπογραμμίζουν οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας.