Με έμπνευση από την κλασική ταινία «The Italian Job» η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε με τον πιο ευρηματικό τρόπο την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο. Το βίντεο ανακοίνωσης θύμισε περισσότερο κινηματογραφική παραγωγή παρά ποδοσφαιρική μεταγραφή, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι οι «ασπρόμαυροι» έχουν αναγάγει τις παρουσιάσεις παικτών σε καλλιτεχνικό γεγονός.

Ο Μπιάνκο αποτελεί την 8η μεταγραφή του καλοκαιριού και έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ενέργεια και εμπειρίες ευρωπαϊκού επιπέδου στη μεσαία γραμμή του Δικεφάλου. Μόλις στα 22 του χρόνια, ο Ιταλός χαφ έχει ήδη προλάβει να μετρήσει συμμετοχές με τη Φιορεντίνα, μια γεμάτη χρονιά στη Serie B με τη Ρετζιάνα και μια σεζόν στη Serie A με τη Μόντσα. Έχει βρεθεί σε τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έχει σκοράρει στο κορυφαίο επίπεδο και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την πρόκληση της Τούμπας.

Η επιλογή του βίντεο με τίτλο Un colpo all’italiana δεν είναι τυχαία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές μέσα σε λίγες μέρες – τον Αλεσάντρο Βολιάκο και τώρα τον Αλεσάντρο Μπιάνκο – και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο Δικέφαλος ενισχύεται με ποιότητα και προοπτική από το καμπιονάτο, «κλέβοντας» κομμάτια εμπειρίας από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός μέσος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 22.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία της Ορμπασάνο Γκαμπέτο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Τορίνο και Τσισόλα, πριν ενταχθεί στη Φιορεντίνα το 2018.

Από τη σεζόν 2021-22 έως και το 2024-25 κατέγραψε 16 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, πριν και ανάμεσα στους δανεισμούς του σε Ρετζιάνα και Μόντσα. Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στη Serie B με 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Μόντσα για τη σεζόν 2024-25, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και 1 γκολ. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας από την U18 έως και την U21, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές και σημειώνοντας 1 γκολ».