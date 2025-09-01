Ο Στέφανος Τζίμας, το βράδυ της Τετάρτης (27/08), έκανε «ονειρικό» ντεμπούτο.

🇬🇷 Stefanos Tzimas (19) in his first 20 minutes for @OfficialBHAFC: ⚽️ 2 goals 🅰️ 1 assist Well alrighty then. 🔥 pic.twitter.com/7GyB8Fbm3V — Football Wonderkids (@fbwonderkids) August 27, 2025

Με τη φανέλα της Μπράιτον, σε 24 λεπτά συμμετοχής, τα έκανε… όλα!

Μπήκε στο 66′ και άμεσα έδειξε τις προθέσεις του. Σκόραρε δύο φορές (71′ και 77′) και μοίρασε μια ασίστ (86′), στη νίκη των «Γλάρων», με 6-0 επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

What a performance in the @Carabao_Cup! 🔥 pic.twitter.com/mvON3TxGK8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2025

Η εκκίνησή του, εντυπωσιακή. Ωστόσο, αυτή, παρουσιάζει πολλά κοινά με την αντίστοιχη του Χρήστου Τζόλη στη Νόριτς!

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας εξτρέμ, πήρε μεταγραφή στα «Καναρίνια», τον Αύγουστο του 2021, από τον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη του αναμέτρηση, ήταν στις 24/08/2021. Σχεδόν ίδια ημερομηνία, με αυτή του Τζίμα (27/08/2025).

Τότε, η Νόριτς, αντιμετώπισε την Μπόρνμουθ, για τον Β’ γύρο του League Cup και την κέρδισε με σκορ 6-0.

Ακριβώς η ίδια συνθήκη και για την Μπράιτον, κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Ίδιος γύρος και ίδιο σκορ.

Εκεί, ο Τζίμας βρήκε δίχτυα εις διπλούν, δίνοντας και μια ασίστ.

🇬🇷⭐️ Stefanos Tzimas (19) scored 2 goals on his debut for Brighton in the Carabao Cup match vs Oxford United! 😎 pic.twitter.com/V7cpAzjhcB — EuroFoot (@eurofootcom) August 29, 2025

Ο Τζόλης, προ τετραετίας, το ίδιο. Έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ δύο φορές, προσφέροντας και δύο γκολ στους συμπαίκτες του!

🇬🇷 Christos Tzolis shines in Norwich City’s 6-0 win over Bournemouth ⚽️ 2 Goals 🅰️ 2 Assists Dream debut! ✨#GreeksAbroad | #NORBOU | #NCFC pic.twitter.com/lKSGfGwttg — Hellas Football (@HellasFooty) August 24, 2021

Αν μη τι άλλο, μια… ακραία σύμπτωση, για τους δύο άλλοτε παίκτες του ΠΑΟΚ και συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα!