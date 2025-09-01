Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έφτασε το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του τοποθετήσεις, μίλησε για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω η νέα σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Έχουμε καλούς παίκτες και θα διεκδικήσουμε τους στόχους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα.

Ακόμη δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή, έχω μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή. Είναι μια πρόκληση για μένα και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που με έπεισε να έρθω. Εχει εξαιρετικούς φιλάθλους, τους είδα παθιασμένους, με έκαναν να αισθανθώ ότι είμαι στην Αργεντινή και στη Μπόκα».