Αν και η αρχική προγραμματισμένη άφιξη του Ντανιέλ Ποντένσε στην Αθήνα καθυστέρησε λόγω της μη εξουσιοδότησης από την Αλ Σαμπάμπ, τελικά ο ίδιος αναμένεται στη χώρα μας το βράδυ της Δευτέρας (1/9), στις 20:30, για να ολοκληρώσει τη μεγάλη του επιστροφή στον Ολυμπιακό.

Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ξανά ως δανεικός, αυτή τη φορά από την Αλ Σαμπάμπ, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να έρθει στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09), όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ωστόσο, θα καθυστερήσει την άφιξη του Πορτογάλου στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο ίδιος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να του δώσει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να φύγει απ’ τη χώρα και έτσι δεν μπορούσε να ταξιδέψει.

Τελικά το ζήτημα λύθηκε, η Αλ Σαμπάμπ του έδωσε το έγγραφο που χρειαζόταν και έτσι ο Ντανιέλ Ποντένσε έρχεται στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας, στις 20:30.