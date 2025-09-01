Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Γκουστάβο Μάντσα!

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες, το απόγευμα της Δευτέρας (01/09), ο Βραζιλιάνος στόπερ, «έπιασε» λιμάνι.

Ο νεαρός άσος, έρχεται από τη Φορταλέζα, ώστε να ενισχύσει την αμυντική γραμμή των «Νταμπλούχων» Ελλάδος.

Η παρουσίαση του, εντυπωσιακή. Αυτό, γίνεται φανερό και στα βίντεο, που κοινοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι», στα social media.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Μετά από αυτή, έκανε τις πρώτες του τοποθετήσεις, ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Λατινοαμερικάνος αμυντικός, ήταν κάτι περισσότερο από χαρούμενος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκουστάβο Μάντσα

«Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται. Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου. Επίσης, πιστεύω πως είμαι πολύ καλός στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο Instagram και στο TikTok. Έχω δει πως οι οπαδοί εδώ είναι το ίδιο θερμοί, όπως στη Βραζιλία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ και θα γνωρίσω τον κόσμο!», τόνισε.