Σημαντική νίκη για την Λετονία, στην τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Η «Latvia», επιβλήθηκε με σκορ 78-62 της Πορτογαλίας, και έκανε αποφασιστικό «βήμα» πρόκρισης στους «16».

Latvia 🇱🇻 grabs the important win in front of a sold-out crowd in Riga! #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Με αυτό το ροζ φύλλο αγώνα, η ομάδα του Μπάνκι ανέβηκε στο 2-2, ενώ οι Ίβηρες υποχώρησαν στο 1-3.

Οι «οικοδεσπότες», ήταν σοβαροί στη Ρίγα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην παρέα του Κέτα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο μεγάλος «αστέρας» των Λετονών, Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο άσος των Ατλάντα Χοκς, «άγγιξε» το ντάμπλ-ντάμπλ., με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Επίσης, για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν και οι Ρόναλντ Σμίτς και Ντάβις Μπέρτανς, με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Από το σύνολο του Γκόμες, Λισμπόα και Κέτα, «έλαμψαν». Παρότι και οι δύο ήταν διψήφιοι, με 17 και 16 πόντους, δεν ήταν αρκετοί.

«Μελανό» σημείο του αγώνα, οι τραυματισμοί των Ζάγκαρς και Ζόρικς. Οι δύο παίκτες της Λετονίας, αποχώρησαν με τραυματίες. Θα ακολουθήσουν εξετάσεις, που θα δείξουν το μέγεθος της «ζημιάς». Έτσι, οι «πονοκέφαλοι» του Λούκα Μπάνκι, έχουν συνέχεια.

Arturs Zagars suffers injury during the game vs Portugal 😖 More about it: https://t.co/JBCy1d60YH pic.twitter.com/bo0KgnFvQR — BasketNews (@BasketNews_com) September 1, 2025

Την επόμενη αγωνιστική, πέφτει και η «αυλαία» του Group A, του EuroBasket 2025, με κρίσιμες αναμετρήσεις.

Η Λετονία, φιλοξενεί την Τσεχία (03/09, 18:00) με στόχο την πρόκριση.

Από την άλλη, η Πορτογαλία θα παίξει τα… ρέστα της, κόντρα στη Εσθονία (03/09, 14:45).

Ενώ, Τουρκία και Σερβία, θα τα δώσουν όλα, για την «πρωτιά» του ομίλου (03/09, 21:15).

PORZINGIS PULLING UP FROM THE PARKING LOT, AND TWO IN A ROW 😨#EuroBasket pic.twitter.com/OLY9OFdAUB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Η κατάταξη στον A’ όμιλο

1. Τουρκία 4-0

2. Σερβία 3-0

3. Λετονία 2-2

4. Εσθονία 1-3

5. Πορτογαλία 1-3

6. Τσεχία 0-3

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Γουίλιαμς 8 (1), Αμαράντε 2, Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (3), Σα 8, Κέτα 16.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3), Σμιτς 15, Κάβαρς, Λόμαζ 4, Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3, Ζάγκαρς 5 (1), Ζόρικς 5 (1).