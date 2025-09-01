Ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, εκτός από τα grand prix της Formula 1,που δίνει το παρόν του φαίνεται να μην είναι και τόσο στεναχωρημένος μετά τον χωρισμό του, με την νεαρή φίλη του, που ήταν 45 χρόνια νεότερη του.

Ο διάσημος Φλάβιο Μπριατόρε εθεάθη με δύο γυναίκες επίσης, αρκετά χρόνια μικρότερές του, έχοντας χωρίσει από την πρώην σύντροφό του, που μάλλον έχει μάθει για τα καμώματα του.

Ο 75χρονος Μπριατόρε εθεάθη σε ένα γιοτ στη νότια Γαλλία την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον 15χρονο γιο του, καθώς απολάμβαναν τον καλοκαιρινό ήλιο.

Ο Ιταλός, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στην F1, εθεάθη να συνομιλεί φορώντας ένα κόκκινο μαγιό πριν κάνει μια βουτιά στη Μεσόγειο Θάλασσα.