Με την μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος της,ο Τζέιμι Βάρντι «φαίνειται» να μετακινέιται προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρεμονέζε, η οποία το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε συζητήσεις μαζί του και όπως φαίνεται τον έπεισε να υπογράψει.

Ο θρύλος της Λέστερ, που μαζί της κατέκτησε την Premier League την σεζόν 2015/16  αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όπως όλα δείχνουν τον βρήκε!

