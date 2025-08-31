Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (31/8, 22:00) με αυτό να αποτελεί το πρώτο φετινό στο πρωτάθλημα για τους πράσινους. Αυτό συνέβη διότι πήρε αναβολή για το ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ λόγω του εκτός έδρας αγώνα με την Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια στις επιλογές του έδωσε φανέλα βασικού στους Λαφόντ και Μλαντένοβιτς, όπως και στον Καλάμπρια.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται:

Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ