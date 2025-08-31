H Μπράιτον πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο με 2-1 απέναντι στην Μάνστενστερ Σίτι. Για την 3η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ταξίδεψε μέχρι το Μπράιτον για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα.

Πέρα από το σουτ του Μιτόμα στο 19′, το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς καμία απειλή για τον Τράφορντ. Το γκολ για Μάντσεστερ Σίτι ήρθε από τον Χάλαντ 34′ με τον Μαρμούςνα του «σερβίρει» έτοιμο γκολ και από πλεονεκτική θέση να κάνειτο 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η Μπράιτον έκανε απίστευτη αντεπίθεση και έφτασε σε μία σπουδαία ανατροπή. Αρχικά ο βιονικός Μίλνερ ευστόχησε σε πέναλντι μειώνοντας στο 67′. Ο Γκρούντα λίγο πριν το ματς φτάσει στις καθυστερήσεις (89′) έκανε το 2-1 με όμορφη ενέργεια αποφεύγοντας το τερματοφύλακα της Σίτι. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα ηττήθηκε για δεύτερη φορά στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.