Το Ισραήλ εκμεταλεύτηκε το κακό τέταρτο δεκάλεπτο της Γαλλίας και επικράτησε με 82-69 για το Eurobasket. Με την νίκη αυτή έφτασε τις δύο και βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τους Γάλλους.

ISRAEL HOLD OFF FRANCE’S QUALIFICATION DREAMS 💪#EUROBASKET — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Σπουδαία εμφάνιση απο τον Αντβίγια με 23 πόντους (3 τριπ.) και 8 ριμπάουντ, ενώ Μαντάρ και Γινάτ σκόραρα απο 17 και 14 αντίστοιχα. Ο Ρισασέ από πλευράς της Γαλλίας πέτυχε 14, Οκόμπο 13 και Χάουαρντ 12 πόντους. Ο Φρανσίσκο που στην αναμέτρηση με την Σλοβενία έβαλε 32 πόντους, έμεινε σε ρηχά νερά σήμερα μόλις με 2 πόντους και 0/5 τρίποντα.

Επόμενη αναμέτρηση για το Ισραήλ απέναντι στο Βέλγιο την Τρίτη 2/9 στις 15:00, ενώ την ίδια μέρα στις 21:30 η Γαλλία αντιμετωπίζει την Πολωνία.

Η κατάταξη στον Δ’ όμιλο

1. Ισραήλ 2-1

2. Γαλλία 2-1

3. Σλοβενία 1-2

4. Πολωνία 2-0

5. Βέλγιο 1-2

6. Ισλανδία 0-2